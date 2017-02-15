Türkiye, 'güvenli ülkeler' sıralamasında sınıfta kaldı

EKONOMİ ve Barış Enstitüsü'nün raporuna göre dünyanın en güvenli ülkeleri arasında, 163 ülkenin bulunduğu listede, Türkiye 143. sırada yer aldı. 2016 yılının değerlendirildiği raporda, dünyada herhangi bir çatışma veya savaşta yer almayan sadece on ülke var. Listenin sonunda iç savaşın devam ettiği Suriye yer alırken, dünyanın en huzurlu ülkesi ise İzlanda oldu. Türkiye’nin listede son sıralarda yer almasının en büyük nedeni, kuşkusuz geçtiğimiz yıl yaşanan terör olayları oldu. Medya takip kuruluşu Ajans Press yaşanan terör olayları ile ilgili basın araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in araştırmasına göre geride bıraktığımız yıl içerisinde medyaya yansıyan 16 terör saldırısı meydana geldi. Türkiye için iyi geçmeyen 2016 yılında, yazılı basına yansıyan haberlerde terör manşeti hiç eksik olmadı. Geçtiğimiz yıl içerisinde terör konulu 542 bin 39 haberin yapıldığı tespit edildi. 2016 yılında 16 terör saldırısının yanı sıra bir de darbe atlatan Türkiye’de, en çok terör olayları ve hain darbe girişimi konuşuldu.