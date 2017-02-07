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'Türkiye algısı değişmeli’

Belçika’da düzenlenen uluslararası turizm fuarına katılan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Topçu, “Türkiye algısının değişmesi ve eski yıllarda olduğu gibi güvenle gelinen bir ülke imajının yeniden yakalanması için çalışıyoruz” dedi

'Türkiye algısı değişmeli’

Belçika’da düzenlenen uluslararası turizm fuarına katılan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Topçu, “Türkiye algısının değişmesi ve eski yıllarda olduğu gibi güvenle gelinen bir ülke imajının yeniden yakalanması için çalışıyoruz” dedi

07 Şubat 2017 Salı 21:06
'Türkiye algısı değişmeli’
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BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel’de düzenlenen turizm fuarında Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu temsil etti. Belçika’nın en önemli turizm fuarı Salon Des Vecances’te yaptığı görüşme ve izlenimlerini aktaran Topçu, şunları kaydetti:
BAŞKONSOLOS ALANYA STANDINDA
"Fuarda Corendon’un bir Türkiye markası olarak yer alması bizler açısından büyük şans olarak değerlendiriliyor. Ancak Alanya’dan katılan oteller diğer bölgelere oranla daha az. Bu da Belçika’dan bölge olarak beklentinin çok yüksek olmaması olarak algılanıyor. Fakat bu ülkeden hatırı sayılır misafir ağırlayan otellerimiz var. Başkonsolosumuz Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, standımızı ziyaret etti. Kendisiyle turizm gündemini ve yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Görüştüğümüz basın mensubu veya bloggerları ülkemize davet ettik ve Türkiye algısının değişmesi, eski yıllarda olduğu gibi güvenle gelinen bir ülke imajının yeniden yakalanması ile ilgili çalışmalarımızı ve çabalarımızı anlattık.
'ARTIYA GEÇMEK ZOR DEĞİL'
Türkiye seyahati için kafalarda sorular olsa da 2016 rakamlarına göre düzelebilir bir düşüş var. Yapılan görüşmelerde pazarın ana aktörlerinden alınan bilgiler ışığında TUI eksi yüzde 6-8, Neckermann eksi yüzde 34 ve Corendon eksi yüzde 10-12 aralığında taleplerin seyrettiği görülüyor. Yetkililer, ülkemizde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması durumunda, en kötü sezonlardan biri olarak kabul edilen 2016’nın rakamlarına göre artı pozisyonuna geçilmesinin zor olmadığı konusunda fikir beyan ediyorlar.
'SUNDİO İKİ KENTTEN UÇACAK'
Sundio yetkilileri, 2017'de Belçika'dan uçmayacaklarını, Haziran-Eylül ayları arasında sadece iki uçak ile operasyon yapacaklarını ve bu uçaklarla Belçikalı misafirleri Eindhoven ve Amsterdam üzerinden taşıyacaklarını söylediler. Bu durumdan dolayı Corendon Belçika'daki Türkiye satan tek büyük operatör gibi olacak. O yüzden beklentileri de yüksek.
'TÜRKİYE'NİN FİYAT AVANTAJI VAR'
Alınan bilgiler ışığında Yunanistan ve İspanya’ya oluşan taleplerin yoğunlaşmasından dolayı bu ülkelerde tatil paket ve otel fiyatlarının arttığı görülüyor. Yetkililer, bu sürecin bundan sonra Türkiye’ye yarayacağını ve Belçika’da önümüzdeki sezon için bir Türkiye avantajı oluşacağını belirttiler.
'ANTALYA HEDEFİ 143 BİN BELÇİKALI'
THY bu fuarda yoktu. 42 ülkenin katılımcı olarak yer aldığı fuarda Afrika ve Uzakdoğu ülkeleri dikkat çekiciydi. Ziyaretçi sayısı açısından 110 bin kişi civarında rakama ulaşıldığı belirtildi. 2016 yılında Antalya bölgesine gelen 143 bin civarındaki Belçikalı rakamına ulaşmak 2017’nin ana hedefi. Geçen senenin şu anki durumu ile karşılaştırıldığında bu hedef tutturulabilir gözüküyor.
'ÜLKEMİZİN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ VAR'
Alanya standını ziyaret eden birçok Belçikalı aile ısrarla Türkiye ve Alanya’ya geleceklerini, ülkemizin gönüllü elçileri olduklarını, halihazırda rezervasyonlarını yaptırdıklarını söylediler. Bunun yanında temkinli davranıp biraz daha bekleme taraftarı olduklarını söyleyen çok sayıda Belçikalı da vardı."

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Anahtar Kelimeler:
BelçikaALTAV Yönetim KuruluTopçu
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