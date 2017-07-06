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Turizmin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ekonomisinin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu Türkiye turizminin merkezi Antalya ve özelindeki Alanya da bu sorunlardan nasibini alırken, siz Türkiye turizminin sert düşüşünü neye bağlıyorsunuz?

Turizmin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ekonomisinin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu Türkiye turizminin merkezi Antalya ve özelindeki Alanya da bu sorunlardan nasibini alırken, siz Türkiye turizminin sert düşüşünü neye bağlıyorsunuz?

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:04
Turizmin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
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KASIM 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan ve ardı arkası kesilmeyen terör olaylarıyla zirve yapan turizmdeki kayıp, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Suriye ile Ortadoğu üzerinde yaşanan anlaşmazlıklarla beraber tarihin en kötü istatistiklerini yakaladı. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin üzerinde dolaşan karabulutlar 2017 itibariyle dağılmaya başlasa da Avrupa'da Türkiye'ye karşı takınılan sert tavır, halen turizm sektörünü önemli ölçüde tehdit etmekte ve turizm gelirlerini baltalamakta.

Ekonomisinin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu Türkiye turizminin merkezi Antalya ve özelindeki Alanya da bu sorunlardan nasibini alırken, siz Türkiye turizminin sert düşüşünü neye bağlıyorsunuz?

Yeni Alanya Gazetesi'nin sizler için hazırlamış olduğu ankete değerli yorum ve oylarınızı bekliyoruz.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 13:19
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