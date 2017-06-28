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Turizmde ucuzluk yetmiyor

İngiliz Posta İdaresi tarafından belirli dönemlerde İngiliz vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil merkezlerine ilişkin yapılan, 'Seyahat Fiyat Barometresi-2017' araştırması yayımlandı

Turizmde ucuzluk yetmiyor

İngiliz Posta İdaresi tarafından belirli dönemlerde İngiliz vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil merkezlerine ilişkin yapılan, 'Seyahat Fiyat Barometresi-2017' araştırması yayımlandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:54
Turizmde ucuzluk yetmiyor
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BUNA göre, Türkiye'den incelemeye alınan Marmaris, Avrupa'nın en ucuz dördüncü tatil merkezi olmasına rağmen, geçen yılın Mayıs ayında 42 bin olan ziyaretçi sayısı bu yıl 14 bin seviyesini aşamadı. İngiliz Posta İdaresi, her yıl, İngiliz sterlini üzerinden ve tatile çıkanların en fazla tükettiği, 1.5 litrelik su, bir fincan kahve, bir kutu kola, sivrisinek ilacı ve güneş kremi gibi sekiz ürünün fiyatını karşılaştırılarak hazırladığı 'Seyahat Fiyat Barometresi-2017' isminde yürütülen araştırma açıklandı. Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) yönetiminin araştırmadan derlediği bilgilere göre, Türkiye'den incelemeye alınan Marmaris, listede Avrupa'nın en ucuz dördüncü tatil merkezi olarak yer aldı. Ancak Marmaris'in Avrupa'nın en ucuz tatil merkezleri arasında yer alması, Türkiye'nin bozulan imajından dolayı yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşe engel olamadı. Nitekim, bu yılın Mayıs ayıda turist sayısı hem Türkiye geneli hem de Marmaris'te geçen yılın altında kaldı. Geçen yılın Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı 42 bin 261 olan Marmaris'e bu yılın Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 14 bin 425'te kaldı. Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 düşüşle 2 milyon 485 bin 411 olarak gerçekleşti.
44 ÜLKEDE 8 ÜRÜN İNCELENDİ
İngiliz Posta İdaresi araştırmasında, dört kıtadan 44 ülkenin tatil merkezinde söz konusu 8 ürüne ödenen toplam miktarlar karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Buna göre, toplam ödemelerde Avrupa'nın en ucuz 10 ülkesi şöyle sıralanıyor: Portekiz Algerve'de 33.36 sterlin, Bulgaristan Sunny Beach'te 33.53 sterlin, İspanya Costa del Sol'de 38.79 sterlin, Türkiye Marmaris'te 49.74 sterlin, Çekya Prag'da 51.17 sterlin, Kıbrıs Rum kesimi Baf'ta 53.03 sterlin, Macaristan Budapeşte'de 53.18 sterlin, Malta Sliema'da 62.62 sterlin, Yunanistan Korfu Adası'nda 63.54, Hırvatistan Porec'te ise 68.92 sterlin. 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 19:13
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Posta İdaresiİngiliz Vatandaşları
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