TOPLAM değeri 80 milyar doları bulan konaklama sektöründeki yöneticilerin yatırımcı hataları ve kriz nedeniyle umudunu yurt dışına bağladığını belirten Ali Can Aksu, “Türkiye turizminde yaklaşık 1,5 milyon kişi çalışıyor. Sektörümüz 50’nin üzerinde yan sektörü besliyor. Turizmin yarattığı istihdam inkâr edilemez. Ancak yaşanan krizle işsiz kalan 400 bin civarında turizm çalışanı başka mesleklere kaydı. Turizmde istihdam eriyor. Turizmden ayrılanların yerine yenilerini yetiştirmek yıllar sürer. Şimdi bunlara yöneticilerin beyin göçü de eklendi" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLER GİDİYOR

Yurtdışına giden yöneticilere Türkiye’nin ihtiyacı olduğuna işaret eden Aksu "Şu sıralar Türk turizm yatırımlarının yüzde 60'ından fazlası işin ehli olmayan yöneticiler veya yatırımcının yakınları tarafından yönetiliyor. Mal sahipleri 'Benim tesisim nasıl olsa lüks, turist gelir' anlayışında. Tesis altın kaplı da olsa, güler yüzlü, kaliteli hizmet veremezsen bir daha kimse gelmez. İşinin profesyoneli olmayanlar nedeniyle, hizmet kalitesi açısından negatif ve olumsuz bir etki yaratıyor. Terzi bile ustalık belgesi olmadan terzi dükkânı açamazken, turizm yatırımcılarının da belge sahibi olması lazım. Meslek yasası şart” uyarısında bulundu.

TÜRK TİPİ YÖNETİCİ TREND OLDU

Yaşanan bu durumun sektör açısından büyük bir risk taşıdığına da dikkat çeken Aksu, şu noktaların altını çizdi: “Turizm krizlerden en fazla etkilenen sektör oldu. Bu nedenle hem işsiz kalan hem de geleceğinden endişe duyan yöneticiler rotalarını yurt dışına çevirdi. Ayrıca Türk yöneticilerin oluşturduğu otel yönetim sistemi dünyanın birçok ülkesinde kabul edilir oldu. Türk otel yöneticileri dünyanın her tarafında hizmet vermeye başladı. Hepsi de çalışkanlıkları ve iş tecrübeleri ile çalıştıkları kurumların göz bebekleri oldu. Avrupalı ve ABD’li yönetici 8 saat mesai bitiminde telefonunu kapatır. Ulaşılamaz. Ama turizmde mesai saatinin ucu açıktır. Mesai işler bitince biter. Yabancılarda böyle bir çalışma prensibi yok. Bu nedenle dünya turizm sektöründe Türk yöneticiler trend oldu. El üstünde tutulur oldu. Biz de TUROYD olarak son dönemlerde turizmde yaşanan sıkıntılara karşı birleştik ve birlikte projeler üretmeyi hedefledik. Otel yöneticilerinin Türk turizm politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmasını amaçlıyoruz. Türk otel yöneticileri dünyaya turizm dersi verecek düzeyde. TÜROYD çatısı altında yapacağımız çalışmalarda Türk otel yöneticilerinin değerini daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Bunun için de Rusya, İran, Çin ve Azerbaycan’a gidip temaslarda bulunduk. Söz konusu ülkelerde yöneticiliğin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vereceğiz."

