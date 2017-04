'Turizmde 25 yıl öndeyiz'

AYIK, kamu ve siyaset çevresinde turizm sektörünün çok ağlayan bir sektör gibi algılandığını söyledi. Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KONYSİAD) geleneksel kahvaltılı toplantısına TÜROFED Başkanı Ayık, TUI Oteller Head Of Procurement Burak Berberoğlu ve Catamaran Oteli işletmecisi Kaan Tontu katıldılar. Toplantıda KONYSİAD Başkanı Bora Terzioğlu, "Eşsiz güzelliği ile binlerce yıla tanıklık eden Antalya'mız, bu hafızasını ve eskimeyen doğal güzelliğini bizimle her daim paylaşacak kadar cömert. Böylesi bir yeryüzü cennetinin daimi misafiri olmak bizler için büyük bir şans. Antalya’nın bize cömertçe bahşettiği bu şansı tüm dünyadan ziyaretçilerle paylaşmak, kentimize ve ülkemize sağlayacağı ekonomik katkının yanı sıra, bu güzelliği zenginleştirecektir. Turizm sektörü, güven ve huzur ister. Turizm barış ve dostluğun ilk adımıdır. 2017’nin barış, dostluk ve huzur içinde geçmesi dileğiyle" dedi.

'TURİZM AĞLAYAN SEKTÖR'

TÜROFED Başkanı Ayık ise, turizm sektörünün en büyük sıkıntılarından birinin kamu ve siyasetçilerin arasında çok ağlayan bir sektör olarak görülmesi olduğuna işaret etti. Ayık, "Ancak turizm sektörü Türkiye’nin oluşturduğu en önemli sektördür. Bu sektör için 85 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bu sayede konaklama, altyapı ve havaalanları yapıldı. Biz ülke olarak bu yatırımlarla turizm sektöründe çevremizdeki ülkelere göre 20-25 yıl öndeyiz" diye konuştu. Türkiye’nin 150 milyar Dolar ihracatı olduğunu anlatan Ayık, turizm sektöründe elde edilen dövizin yüzde 95’inin yerli sermaye ile elde edildiğini kaydetti. Kamu ve siyasetin turizm sektörünü bu açıdan görmediğinden yakınan Ayık, bu nedenle çoğu zaman sektörün hak ettiği şekilde değerlendirilemediğini, yatırımların değerini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak gerektiğini ifade etti.

'RUSYA İLE İLİŞKİLER İNİŞLİ ÇIKIŞLI'

2014 yılının Türkiye’nin turizmdeki en iyi yılı olduğunun altını çizen Ayık, "2014 yılında Türkiye’ye 40 milyona yakın turist geldi ve 32 milyar Dolar gelir elde edildi. Dünyada ise 1.2 milyar insan seyahatte 1.4 trilyon Dolar harcadı. 2015 ve 2016 yılları kayıp yıllar oldu. 2017 yılı bizim için bir çıkış yılı olmalıydı. Ancak Reina saldırısı, referandumun bizde ve Avrupa’daki gerginlik, bölgemizdeki sorunlar, Rusya ile ilişkiler düzeldi ama ilişkiler inişli çıkışlı gidiyor" ifadelerini kaydetti.

'İÇ PAZARI AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ'

İç pazarda ciddi bir sıçramanın gösterildiğini ifade eden Ayık, "İç pazarı daha da motive etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl iç pazarda 6 milyonun üzerinde bir hareketlilik oldu. Bu yıl da geçen yılki benzer uygulamalarla iç pazarı ayağa kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz iç pazarda 10 milyon rakamını yakalamak. Ancak bunu hemen yapmak zor. Bizim turizmde rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde iç pazar oranı yüzde 25 civarında. Biz yüzde 15’i aşamadık. Biz de yüzde 25 oranına gelmeliyiz. Dünyada 285 milyon kişi turizm sektöründe çalışıyor. Türkiye’de ise doğrudan 1 milyon, dolaylı olarak da 2.5 milyon kişi turizm sektöründe istihdam ediliyor. Turizm sektörünün bu anlamda da önemi ortaya çıkıyor. Geçen yıl Antalya’ya 6.3 milyon turist geldi. 2017 yılında bu rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Bizler turizmde hep son sürat soldan gitmeye alıştık. Biz hep turizm iyi gidecek diye hareket ettik. Özellikle de yatırımcılar kötüyü akıllarına getirmedi. Fiyat hizmet konusunda bizimle rekabet edecek ne bölgemizde ne de dünyada bir ülke var" dedi.

'BUNU YASAKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Booking.com’un Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Ayık, "Online tur operatörlüğü klasik tur operatörlerinin en çok korktuğu konu. Booking.com’un Türkiye’de 13 bin, dünyada ise 1.3 milyon işletme ile rezervasyon yapıyor. Online işletmelerin dünyada oluşturduğu hacim 600 milyar dolar. Bunu yasaklamak mümkün değil. Bizim TÜRSAB ile çatıştığımız konu bu. Booking.com’un yaptığı faaliyet seyahat acentesi faaliyeti değil. Devletin vergi kaybı yok. Booking.com gibi mecralarla tesisler erişebilirliklerini artırıyor. Bu tip işletmeler yaşatılmalı. Belki bunlar disipline altına alınabilir. Mahkeme siteyi kapatmadı. Ara karar verdi. Türkiye’den erişimi durdurdu. Türkiye’den Türkiye’deki otellere erişim sağlanamıyor. Avrupa veya diğer ülkelere erişim sağlanabiliyor" diye konuştu.

'OTELLERDEKİ ENFLASYON YÜZDE 23'

TUI Oteller Head Of Procurement Burak Berberoğlu da, TUI’nin, 76 bin çalışanı, 30 bin müşterisi, 300 oteli, 13 gemisi ile 20 milyar Euro ciro yapan bir işletme olduğunu belirtti. Bu yıl turizmin iyi gitmediğine vurgu yapan Berberoğlu, "Antalya’nın müzesi büyütülseydi, Kaleiçi’ne ve kültüre yatırım yapılsaydı, Antalya 12 ay boyunca turist ağırlayabilen bir destinasyon olurdu. Otellerin durumu iyi değil. Maliyetler artıyor. Otel enflasyonu bu yıl yüzde 23 oranında. Biz buna rağmen otellerde kaliteyi düşürmüyoruz. Geçen yıldan beri kaliteyi yükseltiyoruz. Bunu da tüm müşterileri mutlu etmek için yapıyoruz. 21 otelimizde satın aldığımız yiyecek ve içeceklerin ulusal marketlerde satılma şartı var. Kalite arttıkça müşteri geliyor. Biz fiyatları artırmıyoruz. Zaten fiyatları artıracak yeterince müşteri yok. Düşük fiyatla elde edilen doluluk, doluluk değildir. 26 Dolar'la satarak doluluk olmaz. Türkiye’de otel fiyatları çok düşük. Bu nedenle de Almanlar inanılmaz U dönüşü yapabilir, Türkiye’ye gelebilirler. Çünkü İspanya ve Yunanistan’da fiyatlar çok yüksek. TUI olarak Tayland ve Bulgaristan gibi ülkelerde otel yatırımlarımız olacak. Bu yatırımlarında idaresi Türkiye’den olacak. Biz Türkiye’de milyonlarca Dolar zarar ediyoruz. Bu böyle gitmez. Anca TUI için Türkiye çok önemli bir destinasyon. Türkiye’yi bırakmak istemiyorlar"

ifadelerini kullandı.

'PARA VEREN UMDUĞUNU BULMALI'

Catamaran Oteli işletmecisi Kaan Tontu ise 'misafirin umduğunu değil, bulduğunu yer' sözünün sadece eve gelen misafir için geçerli olduğunu belirterek, "Para veren misafirin umduğunu bulması gerekir. Bu nedenle de verilen hizmet önemli. Ancak şu anda kazanılan paralarla bu hizmetin verilmesi imkansız" diye konuştu.