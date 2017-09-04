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Turizmciyi sevindiren haber Avrupa'dan

AKTOB Başkanı Yağcı "Türkiye satışlarının Avrupa pazarında 2018 yılında artış göstereceğine dair veriler alındı. Bu nedenle uçak sayısı arttırılarak planlamalara gidilecek" dedi

Turizmciyi sevindiren haber Avrupa'dan

AKTOB Başkanı Yağcı "Türkiye satışlarının Avrupa pazarında 2018 yılında artış göstereceğine dair veriler alındı. Bu nedenle uçak sayısı arttırılarak planlamalara gidilecek" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 23:46
Turizmciyi sevindiren haber Avrupa'dan
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THOMAS Cook yöneticileri, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ve AKTOB Genel Sekreteri Yeliz Gül Ege ile bir araya geldi.
Gerçekleşen toplantıya, Thomas Cook Avrupa Bölge ve Ürün Direktörü Andreas Thams, Thomas Cook Almanya Kısa ve Orta Mesafe Destinasyon Ürün Müdürü Sacha Büsseler, Thomas Cook Orta ve Doğu Avrupa CEO'su Stefanie Berk, Öger Tours Genel Müdürü Songül Bektaş Rosati ve Diana Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul katıldılar.
'UÇAK SAYISI ARTIRILACAK'  
Toplantıda, Avrupa pazarında 2017 yılı değerlendirilerek, 2018 yılına yönelik satış ve uçak planlaması görüşüldü. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Mevcut talep artışının 2018 yılında da sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya geldiğimiz Thomas Cook yöneticileri ile rakip destinasyonların durumu ve 2018 yılı için yapılması gerekenleri, özellikle karşılıklı desteklemeler ve kapasite artışı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Antalya’nın özellikle 2014 ve 2015 yılındaki talep yapısına ulaşması için yapılması gerekenleri özellikle görüştük. Bunlara ilaveten, Türkiye satışlarının Avrupa pazarında 2018 yılında artış göstereceğine dair veriler alındı. Bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek. Fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılına yakın, daha sürdürülebilir bir zemine oturmasını da bekliyoruz. Thomas Cook'un ve Diana Turizm'in Türkiye ve Antalya turizmine bu zor dönemde verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz" dedi. (İHA)

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AKTOB Başkanı Yağcı
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