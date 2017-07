Turizmcinin gözü Çavuşoğlu'nda

Erkan UYSAL

ALMAN aktivistin İstanbul'da tutuklanması ile başlayıp, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in "Türkiye ile ilişkilere böyle devam edemeyiz, Almanya’dan Türkiye’ye giden herkes için riskler var" diyerek Türkiye'ye seyahat uyarısı yapması ve Bild'in "Erdoğan şimdi de Alman turistleri mi tutuklayacak?" manşetiyle büyüyen Türkiye-Almanya gerginliği sürüyor.

ALMAN BAKAN AÇIK MEKTUP YAZDI

Sigmar Gabriel, Almanya'daki Türklere hitaben açık bir mektup yazdı. Birkaç gün önce Türkiye ile ilişkileri manşetine taşıyan ve 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısında bulunan Bild gazetesinde yayınlanan bir mektup kaleme alan Gabriel, Almanya ve Türkler arasındaki dostluğu 'büyük bir hazine' olarak niteledi. Gabriel, mektubunda "Tepkimiz vatandaşları hedef almıyor. Siz bizdensiniz" ifadelerine yer verdi.

'ÇAVUŞOĞLU'NUN YAKLAŞIMI ÖNEMLİ'

Türkiye'nin ve Alanya'nın önemli turizm pazarlarından olan Almanya ile ilişkilerin düzeltilmesi için gözler tekrar Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çevrildi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Bakan Çavuşoğlu'nun ve hükümetin yaklaşımlarının son derece önemli olduğunu söyledi. Sili, "Bu krizin her iki tarafın da menfaatlerinin korunduğu bir ortamda bitirilmesi bizlerin arzusu. Halklar olarak tarihten gelen bir bağımız var. Bugüne kadar turizmde de ciddi bir süreç yaşadık. Alanya, Almanya'dan gelen misafirlerin son derece sevdiği, beğendiği bir destinasyon. Bu anlamda biz her şeye rağmen elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Turizm kültürler arası birleştiricidir. Biz tarihten gelen güçle birlikte bunun devam etmesi noktasında elimizden gelen çabayı göstermek durumundayız ama sonuçta bunun daha iyi boyutlarda devam edebilmesi hepimizin temennisi. Bu da hükümetlerin, her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak şekilde devam ettirecekleri ilişkiye bağlı" dedi.

'BAKAN ÇAVUŞOĞLU KRİZİ AŞAR'

Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da "Eğer tutuklanan aktivist Türkiye aleyhine bir davranış içerisindeyse, bu da delillerle sabitse, yargı sürecine Almanya da saygı duymak zorunda. Dolayısıyla hukuksal ve siyasal boyuttaki ilişkilerin iki halk arasındaki sosyal ilişkilere yansımaması lazım. Aklıselim galip gelecek. Bu krizin aşılmasındaki en büyük umudumuz Bakan Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'nun Gabriel ile ilişkileri çok iyi. Muhtemelen iki ülke arasında arabuluculuğu Çavuşoğlu ve Gabriel yapıp, krizi bitireceklerdir. Bu krizin bitmesi, 2018 turizm sözleşmelerinin başlaması nedeniyle çok önemli" diye konuştu.