Turizmci ne istiyor: İşte Alanya'daki talepler

AKDENİZ Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Vali Karaloğlu'nun da katıldığı toplantıda otelcilerin taleplerini sıraladı: Otellere enerjide en düşük tarife uygulanmalı, düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredileri verilmeli, SGK primleri ve vergiler ertelenmeli, HD uygulayan otellere içkide ÖTV sıfırlanmalı.

'TESİSLERİN ÇOK BORCU VAR'

CALİGO Otel ortaklarından Tamer Koç, tesislerin geçen yıldan kalan borç yükü altında ezildiğini belirterek "Kurtuluş borçları yapılandırmadan geçiyor. Çok ciddi borçlar var. Özellikle SGK'nın komple devlet tarafından karşılanması bile gerekiyor. Bir maaş kadar SGK ücreti ödüyoruz. Bunlar olmazsa tesisler bir sezonu daha kaldıramaz" dedi.

'YARDIM EDİLMEZSE BATACAKLAR'

SİRİUS Deluxe Otel Genel Müdürü İsmet Ergüleç ise "Enflasyon, asgari ücret, enerji fiyatları artıyor ama otellerde oda fiyatları artmıyor, aksine azalıyor. Bu yüzden otellerin kârlılığı çok düştü, hatta neredeyse sıfırlandı. Otellere SGK'da, enerjide, ÖTV'de indirim şart oldu. İşletmeler zorda. Yardım edilmezse, borçlu tesisler batacak" dedi.