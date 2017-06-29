TUI listesinde yokuz

OTEL açılacak ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren TUI Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Ebel, 2019 yılı sonuna kadar, bünyelerinde bulunan, kendilerine ait 7 otel markalarını güçlendireceklerini, bu kapsamda 40 yeni otel açmayı planladıklarını söyledi.

Ebel açacakları yeni otellerin bünyelerindeki markalardan Riu, Robinson, Magic Life, Sensimar, Sensatori, TUI Blue ve TUI Family Life’lar olacağını, bu markaların bünyelerindeki otellerin yüzde 60’ını oluşturduğuna işaret etti.

'OTELLER SON DERECE KARLI'

Almanya’da yayınlanan fvw Dergisi’ndeki habere göre TUI’nin açacağı 40 yeni otel, bünyesinde bulunan Riu, Robinson, Magic Life, Sensimar, Sensatori, TUI Blue ve TUI Family Life markalarından ve ağırlıklı olarak Karayip, Hint Okyanusu, Güneydoğu Asya ülkelerinde olacak. Yeni otellerin açılacağı ülkeler arasında Maldivler, Tayland, Almanya ve Avusturya da var. Ebel, TUI bünyesinde olan kendilerine ait otellerin çoğunun yıl boyunca işletildiği için son derece kârlı olduğu, ayrıca Kuzey Amerika ve Asya gibi bölgelerden ek müşteri de çektiğini belirtti.