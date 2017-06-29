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TUI 40 otel açacak listede Türkiye yok

Riu, Robinson, Magic Life, Sensimar, Sensatori, TUI Blue ve TUI Family Life markalarından; Karayip, Hint Okyanusu, G.Doğu Asya yeni oteller açacak...

TUI 40 otel açacak listede Türkiye yok

Riu, Robinson, Magic Life, Sensimar, Sensatori, TUI Blue ve TUI Family Life markalarından; Karayip, Hint Okyanusu, G.Doğu Asya yeni oteller açacak...

29 Haziran 2017 Perşembe 12:02
TUI 40 otel açacak listede Türkiye yok
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AVRUPA seyahat endüstrisinin lideri TUI, çeşitüli ülkelerde kendi markalarından 40 yeni otel açacağını açıkladı. Otel açılacak ülkeler arasında Türkiye yok…

 Konuyla ilgili bilgi veren TUı Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Ebel, 2019 yılı sonuna kadar, bünyelerinde bulunan, kendilerine ait yedi otel markalarını güçlendireceklerini, bu kapsamda 40 yeni otel açmayı  planladıklarını söyledi.
 
 Ebel açacakları yeni otellerin bünyelerindeki markalardan; Riu, Robinson, Magic Life, Sensimar, Sensatori, TUI Blue ve TUI Family Life’lar olacağını, bu markaların  bünyelerindeki otellerin yüzde 60’ını  oluşturduğuna işaret etti.
 
 Almanya’da yayınlanan FVW Dergisi’ndeki habere göre TUI’rnin açacağı 40 yeni otel, bBünyesinde bulunan Riu, Robinson, Magic Life, Sensimar, Sensatori, TUI Blue ve TUI Family Life markalarından  ve ağırlıklı olarak Karayip, Hint Okyanusu, G.Doğu Asya ülkelerinde olacak. Yeni otellerin açılacağı ülkeler arasında  Maldivler, Tayland, Almanya ve Avusturya da var. 
 
 Ebel, TUI bünyesinde olan kendilerine ait otellerin çoğunun yıl boyunca işletildiği için son derece kârlı olduğu, ayrıca Kuzey Amerika ve Asya gibi bölgelerden ek müşteri de çektiğini belirterek orada açılacak

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Son Güncelleme: 29.06.2017 12:15
Anahtar Kelimeler:
OtelTürkiyeTUI
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