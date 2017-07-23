Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107041
ALTIN
143.375
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6482
EURO
4.1537
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

TAV'da durmak yok

Yılın ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, dış hatlarda da yüzde 12'lik artış yakaladı

TAV'da durmak yok

Yılın ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, dış hatlarda da yüzde 12'lik artış yakaladı

23 Temmuz 2017 Pazar 22:58
TAV'da durmak yok
banner404

GAZİPAŞA-Alanya (GZP) Havalimanı'nı da işleten TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 51 milyon yolcuya hizmet vererek, 511 milyon Euro'luk ciro gerçekleştirdi. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet verdi. Konsolide cirosunu 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 2 artıran şirket, 60 milyon Euro net kâr açıkladı.
DIŞ HATTA YÜZDE 12 ARTIŞ YAŞANDI
Konuya ilişki değerlendirmede bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Havalimanlarımızdaki yolcu trafiği 2017 yılının ikinci çeyreğinde pozitif ivmeyi yakaladı. Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcusu, Nisan ayında yeniden artış göstermeye başladı ve ikinci çeyreği yüzde 3 büyümeyle tamamladı. Aynı dönemde dış hat transfer yolcusu ise yüzde 12 arttı. Bu yılın ilk altı ayında konsolide ciromuz yüzde 2 artarak 511 milyon Euro'ya ulaştı. Net kâr, ağırlıklı olarak finansman giderlerimizdeki düşüş nedeniyle artış gösterdi. 2017 yılı için net kârda önemli artış beklentimizi koruyoruz" dedi.
'44 MİLYON EURO YATIRIM YAPTIK'
TAV'ın küresel yatırımlarına da dikkat çeken Şener, "Mart ayında yüzde 50 kâr dağıtımı politikamız çerçevesinde 247 milyon TL temettü dağıttık. Tiflis Havalimanı’na 2016 ve 2017 yıllarında toplam 44 milyon Euro tutarında yatırım yaptık ve bu havalimanındaki büyüme trendi bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. TAV Havalimanları olarak 20 senede biriktirdiğimiz sosyal ve entelektüel sermaye ile tüm dünyada yeni iş fırsatlarını ve potansiyel havalimanı özelleştirme projelerini titizlikle araştırıyor ve takip ediyoruz. Bu yıl da portföyümüzü büyütmek için iş geliştirme ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettik. Haziran ayında Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) ile Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarının geliştirilmesi ve işletmesi için sözleşmeleri imzaladık. Medine Havalimanı'ndaki başarımızı bu havalimanlarında da tekrarlamak istiyoruz. Temmuz ayında kurucu ortaklarımızdan Akfen Holding’in gene hissedarımız olan Groupe ADP’ye hisselerini satması işlemi hem ADP’nin Türk havacılığına güvenini gösteriyor hem de TAV Havalimanları’nın önündeki büyüme fırsatlarını daha da genişletiyor. Tüm hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza TAV markasını bugünlere taşıyan güvenleri ve emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 23.07.2017 23:03
Anahtar Kelimeler:
TAV HavalimanlarıYolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor
Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor
Sahiller doldu
Sahiller doldu
Alman operatörden tepki çeken reklam
Alman operatörden tepki çeken reklam

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals