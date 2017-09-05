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Tatil Alanya'da yüzleri güldürdü

10 gün süren bayram tatili, Alanya'da turizmci ve esnafın yüzünü güldürdü

Tatil Alanya'da yüzleri güldürdü

10 gün süren bayram tatili, Alanya'da turizmci ve esnafın yüzünü güldürdü

05 Eylül 2017 Salı 01:07
Tatil Alanya'da yüzleri güldürdü
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ALANYALI turizmcileri ve esnafı bir nebze de olsa rahatlatan 10 günlük bayram tatili dün itibariyle sona erdi. Alanya ekonomisine can suyu veren tatilcilerin turizmciye nefes aldırdığını söyleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "Bayram yüzleri güldürdü" dedi.
 
'YARALAR SARILDI'

Dahaoğlu "Bayram, beklendiği gibi iyi geçti. Alanya genelinde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı, tesis bazında yüzde 100'ü yakalayanlar oldu. Şimdi önümüzdeki süreç zor olacak, sezon erken kapacak. Bu kısıtlı ve sancılı süreçte, uzun Kurban Bayramı tatili bize nefes aldırdı" şeklinde konuştu. 

'ESNAF PAYINI ALDI'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise "Bayram bereketinden Alanya esnafı da payına düşeni aldı ancak istediğimiz, umduğumuz yoğunluk yaşanmadı. Tesislerdeki doluluk oranları güzeldi, Alanya hareketliydi ama tam anlamıyla esnafımızın beklentilerini karşılamadı" dedi. 

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AlanyaTurizmBayram TatiliEKONOMİEsnafTurizmci
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