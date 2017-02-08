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'St. Petersburg' müjdesi

Pegasus, GZP'ye Moskova'nın yanısıra bu önemli şehirden de uçacak. Pobeda ise izin bekliyor

'St. Petersburg' müjdesi

Pegasus, GZP'ye Moskova'nın yanısıra bu önemli şehirden de uçacak. Pobeda ise izin bekliyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 23:17
'St. Petersburg' müjdesi
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RUSYA'NIN tarifeli seferleriyle bilinen önemli havayolu şirketi Pobeda Airlines ile Türkiye'den Pegasus'a Moskova ile GZP'ye direkt tarifeli uçuş yapma izni çıkmasının ardından, Pegasus'a Rusya'nın ikinci, Avrupa'nın dördüncü büyük şehri St. Petersburg'tan da uçuş izni çıktı. Pobeda'nın da, Petersburg'tan uçmak için izin beklediği öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
PegasusGzpMoskova
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