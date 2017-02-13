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Slovakların gözü Türkiye’de

Tatil planı yapan Slovaklar, İspanya ve Yunanistan alternatiflerine fiyat yüksekliği sebebiyle mesafeli yaklaşırken, gözlerini Türkiye'ye çevirdi

Slovakların gözü Türkiye’de

Tatil planı yapan Slovaklar, İspanya ve Yunanistan alternatiflerine fiyat yüksekliği sebebiyle mesafeli yaklaşırken, gözlerini Türkiye'ye çevirdi

13 Şubat 2017 Pazartesi 21:27
Slovakların gözü Türkiye’de
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SLOVAKYA'NIN başkenti Bratislava’da düzenlenen turizm fuarında Alanya'nın tanıtımı yapıldı. Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu temsil etti. ITF Slovakia Tour’da yaptığı görüşmeleri ve izlenimlerini aktaran Topçu, şunları kaydetti: "Fuarın ilk günü Büyükelçi Aslıgül Üğdül ve Büyükelçi Yardımcısı Cüneyt Yavuzcan standımızı ziyaret etti. 17 bin metrekare alana kurulan fuarda 22 ülke ve 350 katılımcı yer aldı. Ziyaretçi sayısı 70 bin civarında oldu. Katılımcılara bakacak olursak, pazarın önde gelenleri fuarda yoktu. İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi rakiplerimiz olan pazarların yerine Fas, Tunus ve Brezilya gibi ülkeler ön plana çıkmaya çalıştılar. Burada en dikkat çekici husus, Slovakya'ya komşu ülkelerin fuara ilgisinin yüksek düzeyde olmasıydı. Bakanlık standının katılımcıları Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Algeria Hotel, Orex, Calista, Türk Hava Yolları (THY) ve Amelia Hotel’den oluştu.
'BOŞLUĞU ALANYA DOLDURDU'
Diğer senelere bakıldığında daha sakin bir fuar izlenimi olduğu yönünde katılımcılardan geri dönüşler aldım. Burada en dikkat çekici gelişme, Orex ve Hechter dışında tur operatörünün bulunmamasıydı. Diğer yıllarda da olan boykot, stant kiralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle devam ediyormuş. Geçen sene bazı operatörlerin başka stantlarda da olsa dolaylı katılımlarına rağmen bu sene fuara dolaylı da olsa katılmamayı tercih etmişler. Bu durum da olumsuz bir etki yapıyor. Bu nedenle fuarda boşluğu doldurma anlamında Alanya olarak bulunmamızın faydalı olduğu kanaatindeyim.
'2016 RAKAMLARINI YAKALAMAK MÜMKÜN'
Avrupa’da yaşanan hava maalesef burada da hakim. Tatillerini planlayanlar İspanya ve Yunanistan alternatiflerine fiyat yüksekliği sebebiyle mesafeli yaklaşıyorlar ve Türkiye alternatifini halen sıcak tutuyorlar. Ülkede durumun bir süre sakin gitmesi durumunda taleplerin artacağı yönünde kuvvetli bir kanı mevcut. 2016 yılının rakamlarını yakalamak mümkün. Türkiye konusunda ısrarcı bir kesim var. Geçen sene gelen sayısı 41 bin 900. Bu senenin hedefi bu rakamları az da olsa aşabilmek. Bu mümkün görünüyor, çünkü 2015’den 2016’ya yüzde 62’lik bir düşüş yaşanmış. THY’nin Kösice’ye İstanbul’dan direkt uçuş başlatması olumlu sayılabilecek bir adım olmuş. Hem böyle bir talebin yaratılması hem de bilinirliği artırma açısından önemli.
'SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ YÜKSEK'
Görüşme şansı yakaladığımız birkaç basın mensubunu bölgemize davet ettik ve her türlü konuda kendilerine yardımcı olabileceğimizi belirttik. Bu kişilerle iletişim halindeyiz. Sosyal medyanın önemine dikkat çekiyorlar. Bölgemizden yapılan paylaşımlar, özellikle bu tip küçük sayılabilecek ülkelerde daha çok karşılık buluyor. Bu nedenle sosyal medyayı sıkı bir şekilde kullanmamız gerekiyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
SlovaklarİspanyaYunanistan
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