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Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız etti

Manavgat' a bağlı Side Mahallesi'nde yağmur suyu tahliye kanalından çıkıp denize akan pis su ve ağır koku, yerli ve yabancı turistleri rahatsız etti.

Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız etti

Manavgat' a bağlı Side Mahallesi'nde yağmur suyu tahliye kanalından çıkıp denize akan pis su ve ağır koku, yerli ve yabancı turistleri rahatsız etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:38
Side Plajı'nda yayılan kötü koku rahatsız etti
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MANAVGAT'IN ünlü tatil merkezi Side'nin oteller bölgesinde yer alan, halkın ve turistlerin kullanımına açık Batı Plajı'nda yaklaşık 1 aydır koku sorunu yaşanıyor.

Yağmur suyu tahliye kanalının denizin birkaç metre uzağındaki ağzından çıkan sular kumsalın üzerinden akıp denizle buluşurken, çevreye yayılan koku ise yerli ve yabancı turistleri rahatsız etti. Gri renkte akan suyun nereden kaynaklandığıyla ilgili yetkili kurumlar tarafından araştırma başlatıldı.

Side'de 1 haftadır tatil yapan HASAN Demirbağ, bu görüntünün Side'ye yakışmadığını belirterek, koku nedeniyle özellikle sabahları denize giremediklerini söyledi. Akan suyun insan sağlığını tehdit ettiğini anlatan Demirbağ, "Şu an burada gördüğünüz kanalizasyon akıntısı direkt denize akıyor. İnsanlar burada çocuklarıyla tatil yapıyor. Bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Bu Side ve Manavgat'a hiçbir şekilde yakışmıyor. Yetkililerin acil bir şekilde buna çözüm bulması gerekiyor" dedi.
Çevrede faaliyet gösteren esnaf ise pis suyun aktığı yerin yağmur suyu gideri olduğunu kaydederken, suyun bölgedeki otellerden geldiğini öne sürdü. Geçen yıl benzer durum yaşandığını ve jandarmaya şikayette bulunduklarını aktaran esnaf, suyun sahildeki otellerden gelip gelmediğinin tespiti için otellerin kanalizasyon giderlerinden boyalı su bırakıldığını ancak bu suyun kokuya neden olan yerden çıkmadığını belirtti. Esnaf zaman zaman kanalizasyon atıkları da olduğunu ve insan sağlığını tehdit eden bu durumun bir an önce çözümlenmesini istedi.

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Side PlajıKötü KokuAntalyaHasanOtellerManavgat
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