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Sahilde köpüklü eğlence

Antalya'da yaz günleri, plaj işletmelerinin hazırladığı partilerle renkleniyor

Sahilde köpüklü eğlence

Antalya'da yaz günleri, plaj işletmelerinin hazırladığı partilerle renkleniyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:55
Sahilde köpüklü eğlence
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TURİSTİK kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'ndaki bir plaj işletmesi köpük partisiyle müşterilerine unutulmaz saatler yaşattı. Sahildeki köpük partisine yerli turistlerin yanı sıra yabancı tatilciler de katıldı. 
Turizmin başkenti Antalya'da yaz eğlenceleri gecesiyle, gündüzüyle devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan partiler gece yarısına kadar sürüyor. Eğlence kulüpleri müzikli eğlenceleriyle tatilcileri ağırlıyor. Plaj işletmeleri ise köpük partileriyle renkleniyor. Konyaaltı Plajı'nda bulunan bir plaj işletmesinde düzenlenen köpük partisi, tatilcileri bir araya getirdi. Aralarında İranlı, Rus, Pakistanlı ve Türk turistlerin bulunduğu tatilciler, bembeyaz köpük altında dans edip eğlendi. Bol bol özçekim yaparak sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşan turistler ilginç görüntüler oluşturdu.
Dansçıların eşlik ettiği parti DJ müziği eşliğinde sürdü. Her yaştan tatilci köpüğün içinde doyasıya eğlendi. Günün sonunda köpükten beyaza bürünen turistler, denize girerek eğlenceyi sonlandırdı.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2017 22:56
Anahtar Kelimeler:
Yaz GünleriPlajKöpüklü Eğlence
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