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Rusya'da şok anket

Rusya'da, "Türkiye'deki otellerin servis kalitesi düşüyor mu?" anketine katılan acentelerin önemli bir bölümü, bozulma olduğu görüşünde birleşti

Rusya'da şok anket

Rusya'da, "Türkiye'deki otellerin servis kalitesi düşüyor mu?" anketine katılan acentelerin önemli bir bölümü, bozulma olduğu görüşünde birleşti

04 Temmuz 2017 Salı 22:21
Rusya'da şok anket
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GEÇTİĞİMİZ günlerde HotLine adlı seyahat sitesinde yayınlanan bir yazıda, Mardan Palace örneğinden yola çıkılarak Türkiye'deki otellerde servis ve kalitenin gerilediği de belirtilmişti. Makalenin yazarı, Türk otellerinin servis ve kalitesinde yaşanan gerilemenin sektör için büyük bir sorun haline gelebileceğini belirterek, söz konusu düşüşün ana sebebi Avrupa'dan Türkiye'ye dönük turist akışındaki yavaşlama ve geçtiğimiz yıl Rusya pazarının tamamen kapalı olması gösterilmişti.
ANKET YAPTILAR
Söz konusu yazıya çok sayıda yorum gelince, HotLine adlı sitenin yöneticileri de Türk otellerindeki servis kalitenin son durumuna ilişkin bir anket hazırladı. Acentelere, "2017'de müşterileriniz ya da siz Türk otellerinin servisinde bir bozulma gözlemlediniz mi?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 41'i  2017'de Türk otellerindeki servis ve kalitede gerileme olduğu görüşünde birleşirken, "Türkiye'deki otellerin sadece bazılarının servis ve kalitesinde gerileme var. Çoğu Türk oteli hala hepsinin üstünde" diyenlerin oranı da yine yüzde 41 olarak ölçüldü.
'ÇARŞAFLAR DAHA AZ DEĞİŞTİ'
'Hizmet düştü' diyenler bu gözlemlerini, yatak çarşaflarının daha az değiştirilmesi, büfedeki yemek sayılarının azalması ve kullanılan ürünlerin daha mütevazı olması gibi nedenlere dayandırdı. Ankete katılanların yüzde 18'i ise Türk otellerinde her şeyin eskisiyle aynı olduğu, bir ilerleme veya gerileme olmadığı görüşünde. Haberde Rus tatilcilerin, "Türk otelciler kısa vadeli kar optimizasyonu uğruna uzun vadede itibarlarını feda ediyor" görüşüne de yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 22:40
Anahtar Kelimeler:
RusyaAnketServis KalitesiAcenteler
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