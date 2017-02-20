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Rusya turistlerden sahil vergisi almaya hazrlanıyor

Rusya'da iç turizmi geliştirmek için bir uygulama daha hayata geçiriliyor. TürkRus.com'un Moskovski Komsomolets gazetesinden aktardığı habere göre, ülkenin sahil bölgelerine tatile giden turistlerden 1 Mart 2017 tarihi itibariyle ''sahil vergisi'' adı altında vergi alınmaya başlanacak. Geçtiğimiz yıl Başkan Putin tarafından imzalanan yasayla, turizm bölgelerinin geliştirilmesi hedefleniyor

Rusya turistlerden sahil vergisi almaya hazrlanıyor

Rusya'da iç turizmi geliştirmek için bir uygulama daha hayata geçiriliyor. TürkRus.com'un Moskovski Komsomolets gazetesinden aktardığı habere göre, ülkenin sahil bölgelerine tatile giden turistlerden 1 Mart 2017 tarihi itibariyle ''sahil vergisi'' adı altında vergi alınmaya başlanacak. Geçtiğimiz yıl Başkan Putin tarafından imzalanan yasayla, turizm bölgelerinin geliştirilmesi hedefleniyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:06
Rusya turistlerden sahil vergisi almaya hazrlanıyor
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RUSYA, ülkenin resort bölgelerindeki alt yapıyı geliştirmek için bu bölgelere tatile gidenlerden vergi alacak.
İlk etapte Stavropol, Kırım, Sevastopol, Altay ve Kuban’da beş yıllığına denenecek uygulamanın, daha sonra farklı bölgelerde de uygulanması planlanıyor. “Sahil vergisi” uygulamasından elde edilecek gelirlerin bu bölgelerdeki altyapının geliştirilmesi için kullanılacağı belirtiliyor. Kuzey Kafkasya'dan sorumlu Bakan Olga Ruhullayeva, turistleden alınacak verginin 100 ruble olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak pilot bölge olarak belirlenen illerin vergi miktarını kendilerinin de belirleyebilmesine karar verildi.  Belirtilen illerde 24 saatten fazla süre kalan Rusya vatandaşları ve yabancılar vergiyi ödemekle yükümlü olacak.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaSahil VergisiIç Turizm
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