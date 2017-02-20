Rusya turistlerden sahil vergisi almaya hazrlanıyor

RUSYA, ülkenin resort bölgelerindeki alt yapıyı geliştirmek için bu bölgelere tatile gidenlerden vergi alacak.

İlk etapte Stavropol, Kırım, Sevastopol, Altay ve Kuban’da beş yıllığına denenecek uygulamanın, daha sonra farklı bölgelerde de uygulanması planlanıyor. “Sahil vergisi” uygulamasından elde edilecek gelirlerin bu bölgelerdeki altyapının geliştirilmesi için kullanılacağı belirtiliyor. Kuzey Kafkasya'dan sorumlu Bakan Olga Ruhullayeva, turistleden alınacak verginin 100 ruble olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak pilot bölge olarak belirlenen illerin vergi miktarını kendilerinin de belirleyebilmesine karar verildi. Belirtilen illerde 24 saatten fazla süre kalan Rusya vatandaşları ve yabancılar vergiyi ödemekle yükümlü olacak.