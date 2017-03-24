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Rusya'dan Türkiye tahmini: 3.5 milyon turist

Rusya’da Türkiye’ye yapılan erken rezervasyonlar bu ülkeyi 2017’de 3-3,5 milyon Rus turistin ziyaret edebileceğine işaret ediyor

Rusya'dan Türkiye tahmini: 3.5 milyon turist

Rusya’da Türkiye’ye yapılan erken rezervasyonlar bu ülkeyi 2017’de 3-3,5 milyon Rus turistin ziyaret edebileceğine işaret ediyor

24 Mart 2017 Cuma 08:39
Rusya'dan Türkiye tahmini: 3.5 milyon turist
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DÜZENLEDİĞİ basın toplantısında turist sezonuna ilişkin tahminlerini paylaşan Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev, "Eğer önemli bir durum olmazsa, yurtdışı tur satışlarında, Türkiye'nin pazara dönmesi nedeniyle geçen yıla göre belirgin bir artış olacak.
2-3 ay önce Türkiye'ye Rusya'dan bu yıl 3 milyon turistin gideceğini tahmin ederken, bugün gözlediğimiz agresif satış temposu göz önünde bulundurulduğunda, bu tahmini 3,5 milyona çıkarabilirim" dedi.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Yurt dışı tatili için yapılan erken rezervasyonların normalin çok üzerinde olduğunu belirten turizmci, "Yurt dışına turist ilgisi eşsiz bir eğilim ve büyüme gösteriyor. Bu biraz da ürkütücü. Erken rezervasyonlarda ve satışlarda pazarda daha önce olmayan bir durumu görüyoruz" dedi.
World Tourism Forum yöneticisi Bulgut Bagci ise, 2017 yılında Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turistin seyahat edebileceğini öngörmüştü.
 

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Anahtar Kelimeler:
IntouristViktor TopolkarayevRusyaBulgut BagciWorld Tourism Forum
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