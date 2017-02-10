Rusya'da "son dakika" tur paketleri rafa mı kalkıyor?

KOMMERSANT gazetesinin haberine göre, Rusya'da tur operatörleri, satılmayarak elde kalan tur paketlerini "son dakika" fırsatı olarak normalin çok altında fiyatlara satma uygulamasından büyük ölçüde vazgeçti.

Eskiden bu turlar, toplam tur paketlerinin yüzde 15'ini oluştururken, bugün ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen uygulamadan kalktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Mayya Lomidze, Rusya'da 2014 yılında "son dakika" turlarının oranının yüzde 15-20 olduğunu, bugün ise bu oranının yüzde 3-5'e kadar indiğini söyledi.

Tur operatörlerinin, artık tur paketlerinde tarifeli uçak seferlerini daha fazla kullanmaya başlaması ve otellerde eskiden olduğu gibi çok fazla toplu alım yapmaması da "son dakika" turlarından vazgeçmelerinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Mısır gibi destinasyonların kapalı olması ve tur acentelerinin daha önce yüzde 30'a varan komisyonlarının bugün yüzde 12-13'e kadar düşmesi de bu uygulamanın rafa kaldırılmasının sebepleri olarak sıralanıyor. (Turkrus.com)

