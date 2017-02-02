banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

Rusya'da işler yolunda

Alanya'nın en büyük pazarlarından Rusya'da güçlenen Ruble, turizmde canlılık olacağına ilişkin ilk sinyallerini vermeye başladı

Rusya'da işler yolunda

Alanya'nın en büyük pazarlarından Rusya'da güçlenen Ruble, turizmde canlılık olacağına ilişkin ilk sinyallerini vermeye başladı

02 Şubat 2017 Perşembe 21:19
Rusya'da işler yolunda
banner404

TURİZM sorunlarına ve eğilimlerine ilişkin konferansta konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'nın turizm piyasasında taleplerin canlandığını, her şeyden önce yurtdışı turizm sektöründe taleplerin önemli ölçüde arttığını söyledi. Türkiye'nin, erken rezervasyon verilerine göre 2017 yaz sezonuna yönelik talep artmaya devam ettiğini belirten Lomidze, "Hatta Türkiye'ye talepler kriz öncesinden daha üst seviyede" dedi. Lomidze, şunları kaydetti: "Şimdiden Türkiye'nin kriz öncesindeki rekorlarını kırdığı ortada. Erken rezervasyon programının kapanması için daha zaman var, bir şeyler değişebilir. Bu yüzden bu sene Rus turistlerin tercihlerini söylemek için erken. Ama yine de bu alan çok önemli, çünkü 2017 yılının Ocak ayında tespit edilen sonuçları önceki yıllara karşılaştırılacak olursa, eğilim çok değişti. Şimdi tüketicilerin tatil imkanlarına ve turlara artan talebi görüyoruz. İç turizm sektöründe de canlanma söz konusu. Ancak bu alanda eğilim farklı. Geçen yıl talep son derecede yüksekti, şimdi ise talebin artışı yüzde 10-15 seviyesinde, yani olağandışı değil." Lomidze, insanların kendi geleceğinden daha emin olduğunu, Ruble kuru sayesinde yaz tatilini, özellikle de erken rezervasyon üzerinde daha rahat planlayabildiklerini dile getirdi.
'TÜRKİYE FİYATLARI CEZB EDİCİ'
Lomidze, tur operatörlerinin değerlendirmelerine göre Türkiye'nin erken rezervasyon programları çerçevesindeki satışların yüzde 50'sini oluşturduğunu belirtti. Türkiye'ye bu denli yüksek taleplerin ilk olarak ertelenmiş taleplerle ilgili olduğunu söyleyen ATOR Başkanı şu şekilde devam etti: "İkinci sebep ise Türk otelcilerinin bizim piyasamız için hazırladığı özel fiyatlar. Fiyatlardaki düşüş 2016 yılının yaz sezonuna göre yüzde 20-50 seviyesinde. İki kişilik 3 yıldızlı her şey dahil bir otel bir haftalık tatil 36 bin Ruble. Peki, Ruslara yer kalacak mı? Evet kesinlikle, çünkü Türkiye taleplerinde canlanma sadece bizim piyasamızda yaşanıyor."

banner355
Anahtar Kelimeler:
TurizRubleRusyaTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fuara gidecek paramız yok'
'Fuara gidecek paramız yok'
Alanyalı bakan turizme el attı
Alanyalı bakan turizme el attı
Erdoğan turizme kurtuluş reçetesi sundu
Erdoğan turizme kurtuluş reçetesi sundu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals