Rusya'da işler yolunda

TURİZM sorunlarına ve eğilimlerine ilişkin konferansta konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'nın turizm piyasasında taleplerin canlandığını, her şeyden önce yurtdışı turizm sektöründe taleplerin önemli ölçüde arttığını söyledi. Türkiye'nin, erken rezervasyon verilerine göre 2017 yaz sezonuna yönelik talep artmaya devam ettiğini belirten Lomidze, "Hatta Türkiye'ye talepler kriz öncesinden daha üst seviyede" dedi. Lomidze, şunları kaydetti: "Şimdiden Türkiye'nin kriz öncesindeki rekorlarını kırdığı ortada. Erken rezervasyon programının kapanması için daha zaman var, bir şeyler değişebilir. Bu yüzden bu sene Rus turistlerin tercihlerini söylemek için erken. Ama yine de bu alan çok önemli, çünkü 2017 yılının Ocak ayında tespit edilen sonuçları önceki yıllara karşılaştırılacak olursa, eğilim çok değişti. Şimdi tüketicilerin tatil imkanlarına ve turlara artan talebi görüyoruz. İç turizm sektöründe de canlanma söz konusu. Ancak bu alanda eğilim farklı. Geçen yıl talep son derecede yüksekti, şimdi ise talebin artışı yüzde 10-15 seviyesinde, yani olağandışı değil." Lomidze, insanların kendi geleceğinden daha emin olduğunu, Ruble kuru sayesinde yaz tatilini, özellikle de erken rezervasyon üzerinde daha rahat planlayabildiklerini dile getirdi.

'TÜRKİYE FİYATLARI CEZB EDİCİ'

Lomidze, tur operatörlerinin değerlendirmelerine göre Türkiye'nin erken rezervasyon programları çerçevesindeki satışların yüzde 50'sini oluşturduğunu belirtti. Türkiye'ye bu denli yüksek taleplerin ilk olarak ertelenmiş taleplerle ilgili olduğunu söyleyen ATOR Başkanı şu şekilde devam etti: "İkinci sebep ise Türk otelcilerinin bizim piyasamız için hazırladığı özel fiyatlar. Fiyatlardaki düşüş 2016 yılının yaz sezonuna göre yüzde 20-50 seviyesinde. İki kişilik 3 yıldızlı her şey dahil bir otel bir haftalık tatil 36 bin Ruble. Peki, Ruslara yer kalacak mı? Evet kesinlikle, çünkü Türkiye taleplerinde canlanma sadece bizim piyasamızda yaşanıyor."