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Ruslar gözünü o ülkeye dikti! Alanya'yı yakından ilgilendiriyor

Alanya'nın en büyük turist pazarı Rusya'da Türkiye'ye dönük charter ve seyahat yasağının ardından Rus turistler 2016'da Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanısıra Tunus'a büyük ilgi gösterdi. Tunus'ta talep bin kat arttı

Ruslar gözünü o ülkeye dikti! Alanya'yı yakından ilgilendiriyor

Alanya'nın en büyük turist pazarı Rusya'da Türkiye'ye dönük charter ve seyahat yasağının ardından Rus turistler 2016'da Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanısıra Tunus'a büyük ilgi gösterdi. Tunus'ta talep bin kat arttı

16 Şubat 2017 Perşembe 10:56
Ruslar gözünü o ülkeye dikti! Alanya'yı yakından ilgilendiriyor
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YURT dışında tatil yapmak isteyen Rus vatandaşı sayısının 2014 yılından bu yana ilk kez arttığı belirtildi. TürkRus.com'un TASS'dan aktardığı habere göre, ülke dışında tatil yapmak isteyen Rusların sayısı 2014 yılından beri ilk kez artış gösterdi.  Rusya Kültür Bakan Yardımcısı Alla Manilova bu artışı ülkedeki ekonomik iyileşmeye ve doviz kurunun istikrarına bağladı. Manilova ayrıca 2016 yılının ilk dokuz ayında Tunus’ta tatil yapan Rus vatandaşı sayısının bir önceki yıla göre bin kat arttığı bilgisini paylaştı. Kıbrıs’ta tatil yapanların oranı yüzde 43, Çin’de tatil yapanların oranı yüzde 31 arttı. Yunanistan içinse söz konusu oran yüzde 20 oldu. Bakan yardımcısı Türkiye’ye chrter yasağının en çok Yunanistan’a yaradığını da ilave ediyor.

Son olarak, Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin verilerine göre, yeni yıl tatilinde yurt dışına çıkanların sayısında da yüzde 10 artış kaydedildi.

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Son Güncelleme: 16.02.2017 11:25
Anahtar Kelimeler:
RusTatilTunusAlanya
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