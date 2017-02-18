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‘Ruslar Alanya’da huzurlu’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yı makamında ziyaret etti

‘Ruslar Alanya’da huzurlu’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yı makamında ziyaret etti

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:25
‘Ruslar Alanya’da huzurlu’
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile makamında görüştü. Dahaoğlu, Rogoza’yı Rusya’da 14-16 Mart tarihleri arasında yapılacak  Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’ndaki (MITT) büyük Alanya standına davet etti. Görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Dahaoğlu, Rogoza’nın Alanya’yı çok sevdiğini ve önümüzdeki günlerde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol mensuplarıyla Alanya’da buluşacağını söyledi. Dahaoğlu, “Alanya’da 5 bin civarında taşınmazı olan Rusların kendi dillerinde eğitim gördükleri okulları var. 38 bin civarında tapu kaydı olan tüm yabancı yerleşik vatandaşlarımızla olduğu gibi Ruslarla da huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Bölgemizde neyi daha iyi yapabileceğimiz hususunda görüşme yaptık. Kendisine çalışmalarından dolayı Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel adına ipek böceği kozasından hazırlanmış bir tablo hediye ettim ve yeni görevinde başarılar diledim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Turizm Tanıtma VakfıBaşkan YardımcısıMehmet DahaoğluRusya
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