'Rus turist' hamlesi

BELEK'TE bulunan Regnum Carya Golf & Resort'te yapılan toplantıya, Kütür ve Turizm Bakanlığı'ndan Hüseyin Yayman, İrfan Önal, Ahmet Temurci ve İbrahim Acar katılırken, tur operatörlerini temsilen Kilit Global'den Sezgin Özer, Anex Tour'dan Vural Karasu, Odeon Tours'dan Ozan Somaklar ve Pegas'tan Reyhan Başaran katıldı. Ukrayna ve Rusya pazarlarındaki mevcut sorunlar hakkında bakanlık yetkililerine bilgi veren tur operatörlerinin temsilcileri, ortak tanıtım çalışmalarının belirlenerek bir an önce başlatılması gerektiğini ifade ettiler. Yapılan toplantıda, Rusya'da düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere ağırlık verilmesi kararı alındı. Bakanlık ve tur operatörü yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir kez daha toplanarak yürütülecek reklam çalışmalarını masaya yatıracağı ifade edildi. Toplantıya ilişkin değerlendirme yapan Kilit Global Genel Müdürü Sezgin Özer “Bakanlık yetkilileri ile önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda öne çıkan konu tanıtım oldu. Öneri ve beklentilerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine açıkladık. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek tanıtım konusunun detaylarını görüşeceğiz” dedi. 2017 sezonu için Rusya ve Ukrayna pazarlarının daha önemli bir hale geldiğini kaydeden Özer, geçen yıl Ukrayna'dan önemli miktarda turist alan Türkiye'nin bu yıl daha fazla ziyaretçi almayı hedeflediğini söyledi. Özer "Rusya pazarının önemini ise herkes çok iyi biliyor. Bu pazarı da eski seviyesine taşımamız gerekiyor. Bu iki pazardaki hedeflerimizi yakalamak için ortak bir sinerji yaratmalıyız. Bugünkü toplantıda bu sinerjinin ilk kıvılcımlarını da gördük. Hepimiz, daha fazla çalışıp üreteceğimiz ortak tanıtım ve stratejilerle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.