Rus tatilciler denize girip eğlendi

HAVA sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Kemer'e tatile gelen Rus turistler denize girip eğlendi. Ülkelerindeki dondurucu soğuğun etkili olduğunu belirten tatilciler, Kemer'de güneşli havanın tadını çıkardı. Turistler denizde yüzüp sahilde güneşlendi. Rusya'nın Yekaterinburg kentinden 4 günlüğüne Kemer'e gelen 41 yaşındaki Marina Zametina, "17'nci kez Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yıl Türkiye'ye çok fazla Rus turist geleceğini düşünüyorum. Burada servis çok iyi ve burayı seviyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Olga Kozlova, "Türkiye'yi çok beğeniyorum. Hava sıcak, güneş var. Güneşleniyor ve denize girebiliyoruz. Türkiye'ye 5'inci kez geliyorum. Birçok Rus turistin geleceğini düşünüyorum. Geçen yıla oranla çok fazla olacağını düşünüyorum" diye konuştu. 34 yaşındaki Satnislav ve 33 yaşındaki Olga Anisimov çifti, Rus turistlerin bu yıl Türkiye'yi tercih edeceğini anlattı. Modellik ajansında çalışan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Valeriya Lobanova da "Türkiye'ye ilk defa geldim ve çok beğendim. Otel çok güzel, servis de öyle. Kesinlikle çok güzel bir yer. Kesinlikle Rusya'dan çok fazla turist buraya gelecek" dedi.

