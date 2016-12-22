Rus Büyükelçi'nin katilinin bağlantıları deşifre oldu

RUS Büyükelçi Andrey Karlov suikastinde katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ’nün sanal ini ByLock’u aktif kullanan kırmızı listedeki 10 örgüt üyesiyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Karar’ın istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre suikastçinin ByLock’ta kaydı yok. Bunun nedeni FETÖ’nün ‘kamikaze’ olarak kullanmayı planladığı hücrelerin örgütle doğrudan ilişki kurmasına izin verilmemesi olarak açıklanıyor. Bu da uyuyan hücreleri soruşturmalar açısından görünmez hale getiriyor.
Suikastten sonra Ankara Çevik Kuvvvet’te görevli Altıntaş’la ilgili yapılan araştırmada katilin mezun olduğu okuldaki devrelerinden çoğunun FETÖ’cü olduğu belirlendi. Saldırganın ışıkevlerinde sohbetlere katıldığına ilişkin tanık olarak ifade veren FETÖ’cülerin itiraflarına da ulaşıldı. Altıntaş’ın, ByLockçularla ilişkisi de mercek altında. Programı yoğun kullanan ‘kırmızı liste’deki FETÖ’cülerden 10’uyla bağlantısına ulaşıldı. Altıntaş’ın ‘abi’si konumundaki 10 örgüt üyesinin ByLock’ta yaptığı görüşmelerin içeriği çözülmeye başlandı. Saldırganın hedefine kilitlenmiş ve oynayacağı Radikal terörist rolüne hazırlanmış olduğuna dikkat çeken istihbarat kaynakları “FETÖ’nün katili saldırı için ‘seçilmiş kişi’ telkiniyle hazırladığı anlaşılıyor. Silik bir insan olan katil saldırıyla büyük biri olacağı hayaliyle hareket etmiş” değerlendirmesini yaptı.
Saldırganın Nusracı olma ihtimaliyle ilgili ise kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı: “Nusracı olsaydı orada mümkün olduğu kadar çok insan öldürmesi gerekirdi. Üstelik içki servisi yapılan bir etkinlik hiç acımazlar.” FETÖ’nün sosyal medyadan Nusra örgütünü dile getirilmesinin hedef saptırmak amaçlı olduğunu belirten kaynaklar, örgütün kaos için bundan sonra kullanacağı argümanın Nusra örgütü olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Rus Büyükelçi Karlov’u katleden Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u yoğun şekilde kullanan kırmızı listedeki 10 kişiyle sık sık bağlantı kurduğu ortaya çıktı. MİT, görüşmelerin içeriğini çözmeye başladı
İlgili Galeriler