Rosati'den Türkiye'ye güzel haber

ÖGER Tours'un kış programının tanıtıldığı toplantıda konuşan şirketin genel müdürü Songül Göktaş Rosati, Türkiye'nin çok yoğun bir şekilde son dakika talebi aldığına dikkat çekti. Rosati, ''Misafirlerimizin yüzde 40'ı Türkiye için rezervasyon yaptırıyor. Uzu vadeli konaklamalar ve erken snbahar rezervasyonlarında da belirgin bir artış var. Türkiye Almanya'da yeniden güven kazanıyor. Bunu, misafirlerimizin uzun süreli rezervasyonlarında ve kış rezervasyonlarında görebiliyoruz.'' dedi.



MISIR VE TUNUS DA YOĞUN TALEP ALIYOR



Benzer şekilde Mısır ve Tunus'un da yoğun talep aldığını kaydeden Rosati, ''Fiyat öncelikli aileler ve su sporu meraklıları için Mısır, ilginç bir şekilde Kanarya Adaları'na alternatif oluşturuyor.'' bilgisini verdi.



24 SAAT MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ



Thomas Cook'un başşattığı ''24 saat müşteri memnuniyeti'' programı ile ilgili de bilgi veren Rosati, ''Artık Öger Tours misafirleri de bu programdan faydalabiliyor. Program, konakladıkları otelden memnun olmayanların sorunlarına 24 saat içinde çözüm bulmayı kapsıyor. Eğer bu mümkün olmuyorsa, misafire ödediği paranın yüzde 25'i oranında bir kupon veriliyor veya ilk boş uçakla ülkesine geri gönderiliyor. Ödediği paranın tamamı da iade ediliyor.'' dedi.

OTELLER İÇİN EN AZ YÜZDE 90 TAVSİYE ORANI



Öger Tours'un kataloğuna aldığı otellerle hizmet kalitesini garanti ettiğine dikkat çeken Rosati, ''Öger Tours yaz sezonunda olduğu gibi kış sezonunda da da en az yüzde 90 ortalama tavsiye oranı garanti ediyor.'' şeklinde konuştu.



Rosati'nin ardından konuşan Öger Tours Ürünü Müdürü Altan Tarakcı ise, otel işletmeciliğindeki zorluklara rağmen misafirlerden çok iyi geri dönüş aldıklarını söyledi. Türkiye'nin hem fiyat-kalite dengesi hem de konuksverliği ile rakipsiz olduğunu kaydeden Tarakcı, şirketin engelliler için yaptığı çalışmalar konusunda ise şu bilgileri verdi:



1.6 MİLYON ALMAN İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA



Yaklaşık 1,6 milyon Alman günlük hayat mücadelesinde bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyuyor. Bu misafir grubumuz için tatil planlaması yapılırken çok belirgin sorunlar ortaya çıkıyor ve bunlar da seyahatleri karmaşık hale getiriyor. Uçak şirketlerinin tekerlekli sandalye ile taşıma imkanı, transfer otobüsündeki imkanlar ve oteldeki hareket imkanları gibi... Burada örneğin oda ve asansör kapıları geniş olmalı. Aynı şekilde havuz, plaj veya otel birimlerine girişler de engelsiz olmalıdır. Ayrıca rampalarda yükseklik farklılıkları dengelenmiş ve yeterli sayıda asansör olmalıdır. Öger Tours ekibi Türkiye'de bu sorunların üzerinde çalışarak engelsiz seyahatler için bir hizmet programı oluşturdu. Bunun için uygun oteller bizzat yerinde incelendi ve ölçümler gerçekleştirildi. Sonuçta Türk sahilindeki 20 otelli seyahat büroları için satış yardımı sağlandı. Uzmanlarla birlikte bir soru kataloğu hazırladık ve bunun üzerine de otelleri mahallinde mercek altına aldık. Ardından olası tesisleri iki sınıfa ayırdık: 'optimum uygunlukta olanlar'' ve ''küçük sınırlamalarla çok uygun olanlar'' Meslektaşlarımız burada büyük bir know-how geliştirdiler ve artık misafirlerimiz bundan faydalanabiliyorlar.



ÖGER TOURS'UN BAE PROGRAMINDA YENİLİKLER



Öger Tours Birleşik Arap Emirlikleri programında da yeniliğe gitti. Thomas Cook'un BAE'de açtığı Ras Al Khaaimah Beach Resort'ü programına alan şirket, gemi seyahati ile deniz tatilini kombine eden bir program hazırladı. Şirketin BAE Ürün Müdürü Steffen Buseck, geçen yıl bütçeli otellerle çok iyi sonuç aldıkları BAE'de, bu yıl lüks otellerle de yer alacaklarını açıkladı. Öger Tours, MSC Splendida gemisi ile bir haftalık gemi, bir haftalık da BAE deniz tatilini kombine decek. Geminin ikinci güzergahı ise BAE'yi Katar ve Bahreyn'e bağlayacak.



MISIR'A DÖNÜK KIŞ KAPASİTESİNİ İKİ KATINA ÇIKARDI



Öger Tours kış Mısır kış programını da genişletiyor. Şirket, Marsa Alam, Hurghada ve Şarm El Şey uçuşlarını bu kış iki katına çıkaracak. Öger Tours'un kış kataloğuna aldığı Mısır'daki 35 otelden 4 tanesinde su kaydırağı buunuyor.



FAS'TA 11 OTEL PROGRAMA ALINDI



Öger Tours, Thomas Cook'un hava yolu şirketi Condor'un Frankfurt, Hannover, Düsseldorf ve Münih'ten haftada birer sefer düzenlediği Fas'ta da 11 oteli kış kataloğuna aldı. Bu otellerden 4 tanesi ilk defa Öger'in kataloğunda yer aldı.



TÜRKİYE'DEN ERCİYES VE ULUDAĞ DA KATALOGDA



Kapadokya'ya yakın bir mesafede bulunan Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes de Öger'in kış kataloğunda yer alıyor. Erciyes'te iki oteli kataloğuna alan Öger, hem kayak hem de kültür turlarını birleştiriyor.

