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Pegasus ve Pobeda'ya GZP'den Moskova izni

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) Moskova'dan tarifeli uçuşlar başlıyor

Pegasus ve Pobeda'ya GZP'den Moskova izni

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) Moskova'dan tarifeli uçuşlar başlıyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 00:26
Pegasus ve Pobeda'ya GZP'den Moskova izni
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RUSYA'NIN tarifeli seferleriyle bilinen önemli havayolu şirketi Pobeda Airlines ile Türkiye'den Pegasus'a Moskova ile GZP'ye direkt tarifeli uçuş yapma izni çıktı. İki şirketin tarifeli uçuşlarının hangi sıklıkta olacağı ise henüz belirlenmedi. Bu haberle büyük sevinç yaşayan turizmciler, Anex ve Coral'ın da kendi uçakları ile Rusya ve Ukrayna'dan GZP'ye uçacağını hatırlatarak, bu iki şirketin tarifeli uçuşlarının Rusya operasyonu yapan diğer tur operatörlerinin de işine yarayacağını belirttiler.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa-Alanya HavalimanıMoskovaGzpPegasus
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