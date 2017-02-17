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'Özeleştiri yapmalıyız'

Tamince, turizm sektörüne dair eleştirilerde bulunarak, "Deniz suyu sıcaklığı 20 derecenin altına iniyorsa Antalya'da turist yok, çıkıyorsa var" dedi

'Özeleştiri yapmalıyız'

Tamince, turizm sektörüne dair eleştirilerde bulunarak, "Deniz suyu sıcaklığı 20 derecenin altına iniyorsa Antalya'da turist yok, çıkıyorsa var" dedi

17 Şubat 2017 Cuma 21:24
'Özeleştiri yapmalıyız'
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ÇÖLÜN ortasında bulunan ülkelerin yeni ürünler geliştirerek turizm destinasyonu olmayı başardığını belirten Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, "Elimizde pek çok ürün var, ancak bunları paketlemeyi beceremiyoruz. Sektörün bütün geleceği ve tesislerimizin pazarlanması siyasetin dışarıdaki şekillenmesine ve yorumlanmasına göre belirlenmemeli" ifadelerini kullandı. Tamince, Türkiye'nin turizm çeşitliliğinin yeterince tanıtılamadığını belirterek hem kendisini hem de sektör temsilcilerini eleştirdi.
'SEKTÖRÜN TALEPLERİ BELLİ'
Otellerin büyük sıkıntı içerisinde olduğunu ve tesislerde doluluk oranların alışılagelen oranların çok altına düştüğünü belirten Tamince, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Sebepleri birçok yerde arıyoruz, ancak ben kendime hep ‘Acaba biz neyi yanlış yapıyoruz?’ diye soruyorum. Hükümete taleplerimizi sürekli iletiyoruz. Peki biz yatırımcı olarak neyi eksik yapıyoruz? Kendimize ‘İşletmelerimizi daha iyi tanıtabilir miyiz, daha iyi standartlara ulaşabilir miyiz?' sorularını sürekli sormak ve buna göre davranmak zorundayız."
'4 AY KÂR EDİYORUZ AMA KORKU İÇİNDEYİZ'
Sektörün daha gayretli ve vizyoner olması gerektiğini ifade eden Tamince, şunları söyledi: "Mesela Antalya’da tamamen deniz suyu sıcaklığına bağlı turizm yapıyoruz. Deniz suyu sıcaklığı 20 derecenin altına iniyorsa Antalya'da turist yok, çıkıyorsa var. İşletmeler 4 ay para kazanıyor, diğer aylarda ise eksi yazıyor. O 4 ayda da bir problem yaşanacak diye sürekli korku yaşıyoruz. Bu süreyi uzatmamız lazım. Çeşitlendirdiğimiz ürünleri anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz. Sahip olduğumuz değerleri çok iyi paketlememiz ve pazarlamamız lazım. Eğer elimizde var olanları başarılı bir şekilde pazarlayabilirsek, bu krizlerden de daha az zararla çıkabiliriz.
'ÇÖLÜN ORTASINDA HAYAT VAR'
Dünyada İspanya, Fransa, İtalya gibi önemli rakiplerimiz var. Bu ülkeler yeme-içme kültürleriyle, tarihi kentleriyle, denizleriyle ve daha birçok değerleri ile turizm yapıyorlar. Öte yandan, çölün ortasında yer alan ve bu değerlerin hiçbirine sahip olmayan ülkeler de var. Bu ülkeler, yeni ürünler geliştirip pazarlayarak turizm destinasyonu olmayı başarıyorlar. Her geçen gün rekabete yeni oyuncular dahil oluyor."
'GELECEĞİMİZ SİYASET ODAKLI OLMAMALI'
Türkiye’nin pek çok turistik değerin yanında çok iyi turizm tesislerine sahip olduğunu belirten Fettah Tamince, bunların pazarlanmasının ve sektörün bütün geleceğinin siyasetin dışarıdaki şekillenmesine ve yorumlanmasına bağlı olmaması gerektiğini belirtti. Tamince sözlerini, "Turizmciler olarak özeleştiri yapıp nerede sıkıntı yaşandığını çok iyi tespit etmeliyiz" şeklinde sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
TaminceTurizmDeniz Suyu
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