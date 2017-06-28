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Otel dolulukları Türkiye çapında arttı

TÜROB'un Mayıs 2017 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'de otel dolulukları yüzde 8,3 artarak yüzde 61,5 olarak kaydedildi. İstanbul'da doluluk oranları yükseldi ancak en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu

Otel dolulukları Türkiye çapında arttı

TÜROB'un Mayıs 2017 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'de otel dolulukları yüzde 8,3 artarak yüzde 61,5 olarak kaydedildi. İstanbul'da doluluk oranları yükseldi ancak en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:33
Otel dolulukları Türkiye çapında arttı
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ARAŞTIRMA şirketi STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Mayıs 2017 Ülke Performans Raporu belli oldu. İstanbul yüzde 15.7 yükselirken, fiyatlarda Avrupa'nın 'en ucuz destinasyonu' olmaktan kurtulamadı. Rus turistlerin 'henüz' Antalya'yı dolduramadığı dikkat çekti. Avrupa ortalaması ise Brüksel, Paris, Londra gibi güvenlik sorunu yaşayan şehirler de dahil yükseldi.
Türkiye'nin mayıs 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 8.3 artarak yüzde 61.5 olarak kaydedildi. Mayıs 2016'da bu oran yüzde 56.8 olmuştu. Yılın ilk beş aylık döneminde ise otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak yüzde 52.1'den yüzde 55.4'e yükseldi. Ancak Türkiye, bu sürede oda gelirlerinde yine en büyük kaybı yaşayan ülke olmaya devam etti. Oda gelirleri yüzde 23 gerileyerek ortalama 60.1 euro oldu. Geçen yıl bu rakam 78 euro olmuştu.
İstanbul da yükseldi 
Türk turizminin lokomotif şehirlerinden İstanbul'da doluluk oranlarının çift haneli artması dikkat çekti. İstanbul'da Mayıs 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artarak, yüzde 64.4 olarak gerçekleşti. Mayıs 2016'da bu oran yüzde 55.6 olmuştu.
Average Daily Rate (ADR) ortalama günlük satılan oda bedeli 76.8 euro olarak, 2016'ya göre yüzde 25.3 düşüş gösterdi. Mayıs 2016'da bu rakam 102.8 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 13.5 düşüş yaşandı ve 49.4 euro olarak ölçüldü. İstanbul, Mayıs 2017'de, ADR'sindeki yüzde 25.3 ve RevPar'daki yüzde 13.5'lik düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.
İstanbul'da Ocak-Mayıs 2017 döneminde de doluluk oranı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 51.1'den yüzde 55.7'ye yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 97.8 eurodan 72.8 euroya, oda başı elde edilen gelir 49.9 eurodan 40.5 euroya geriledi.
Antalya'da oda fiyatları düşük 
Mayıs 2017'de Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 61.1 euro oldu ve 2016'ya göre yüzde 9.7 düşüş gösterdi. Geçen yıl aynı ayda bu rakam 67.7 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 11.1 düşüş yaşandı ve 34.1 euro olarak ölçüldü. Mayıs 2016'da bu rakam 38.3 euro olmuştu.
Antalya'da Ocak-Mayıs 2017 döneminde ise, doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.7'den yüzde 54.4'e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 60.3 eurodan 51.5 euroya, oda başı elde edilen gelir 30 eurodan 28 euroya geriledi.
Avrupa yükselişte
Avrupa ortalamasına bakıldığında mayıs ayında Avrupa'da doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artışla yüzde 73.0'dan yüzde 75.6'ya, ADR yüzde 15.6 artışla 85.6 eurodan yüzde 98.5 euroya, RevPAR yüzde 19.6 artışla 62.5 eurodan 74.8 euroya yüseldi. 5 aylık dönemde ise Avrupa'da doluklar yüzde 65.5'ten yüzde 67.7'ye, ADR 81.3 eurodan 90.3 euroya, RevPAR 53.2 eurodan 61.1 euroya çıktı.
En yüksek doluluk artışı Brüksel
Mayıs 2017'de doluluk oranlarında en yüksek doluluk artışı yakalayan destinasyon ise artan güvenlik sorunlarına rağmen yüzde 29.4'lük artış ile geçen yıla göre büyük bir toparlanma gösteren Brüksel oldu.  Bu oran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.0'dan 72.4'e yükseldi. Güvenlik sorunları yaşayan diğer Avrupa şehirlerinden Londra'da doluluklar yüzde 81.5'ten yüzde 83.2'ye, Paris'te yüzde 85.2'den 87.1'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmOtel Doluluk OranıTürkiyeTUROB
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