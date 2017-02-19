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'Orta Avrupalıda tereddüt var'

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, Ukrayna'nın Rusya ve Almanya'dan sonra en fazla güvenilen üçüncü pazar olduğunu söyledi

'Orta Avrupalıda tereddüt var'

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, Ukrayna'nın Rusya ve Almanya'dan sonra en fazla güvenilen üçüncü pazar olduğunu söyledi

19 Şubat 2017 Pazar 23:34
'Orta Avrupalıda tereddüt var'
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GEÇEN yıl zor günler geçiren ve birçoğu sezonu zararla kapatan Alanyalı turizmciler, bu yıl yurt dışı tanıtımında atağa geçti. Daha çok yurt dışı tanıtım yaparak bu sezon kendilerini toparlamayı planlayan turizmciler, çeşitli fuarlarda ilçenin tanıtımını yapıyor. ALTAV öncülüğünde yürütülen tanıtım faaliyetlerine 10-15 Ocak'ta Hollanda Utrecht Turizm Fuarı ile başlanırken, 27 ülkede 30 fuarla ilçenin güzellikleri ve tatil imkanları hem turistlere hem de acente temsilcilerine anlatılıyor. 
'BÜYÜK DERS OLDU'
ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Topçu, 2017 yılı içerisinde 30 fuara katılacaklarını söyledi. Turizm adına 2016'nın çok zorlu geçtiğini belirten Topçu şöyle konuştu: "Sezonu yaklaşık yüzde 48'lik eksiyle kapattık. Aynı zamanda bu bize büyük bir ders oldu. Çünkü böyle bir eksi rakama çok hazırlıksız yakalanmıştık. 2017 çalışmaları ise, geçen ekim ayında Rusya ile aramızın düzelmesinden sonra aslında bize de umut ışığı oldu. Bu anlamda özellikle Rus pazarında 2016'ya göre normal olarak bir artı görüyoruz. Rus pazarının hareketlendiği şu sıralar aldığımız bilgilere göre, 2015 rakamlarını yakalayabileceğimiz gibi bir izlenim var."
'ORTA AVRUPALIDA TEREDDÜTLER VAR'
Tanıtıma büyük önem verdiklerini anlatan Topçu, fuarlardaki izlenime göre özellikle Baltık pazarında 2016'ya göre artı gözlemlediklerini kastederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten Baltık pazarı 2016 yılında da fazla eksiyle kapatmamıştı. O yüzden bize umut ışığı oldu. Kuzey ülkelerinde Finlandiya ve Danimarka şu anda eksi rakamlarda olmasına rağmen oralardan umutluyuz. Geçen yılın rakamlarını yakalarız, belki biraz üstüne dahi geçebiliriz, fakat İsveç ve Norveç'te ciddi bir sıkıntımız var. Orta Avrupa'ya geldiğimizde de halen Türkiye tercihlerinde tereddütleri bulunuyor. Bu tereddütlerin biri güvenlik sorunu, diğeri de Türkiye'de yaşanan siyasi problemler. Özelikle güvenlik konusundan dolayı beklemeyi tercih ediyorlar ama şöyle bir izlenim de var, Türkiye'yi tanıyan ve Türkiye'ye daha önce gelmiş misafirler, tercihlerini çok fazla değiştirmeyeceklerini, ancak fiyatların düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak biraz daha bekleyeceklerini söylüyor." 
'PROBLEMLİ ÜLKE' İMAJI
Turizmcilerin 2017'deki en büyük sorunlarından birinin de yeni misafir kazanmak olduğuna işaret eden Cengiz Topçu, şöyle dedi: "Yeni misafir kazanmak zor. Bunun için de çeşitli çalışmalarımız var. ALTAV olarak, fuarların yanında oradan gelen gazetecileri veya info gruplarını ağırlamaya özel önem gösteriyoruz. Çünkü bunlar ülkelerine geri döndüklerinde hem ülkemizin algısını değiştirmekte, hem de sayının artmasında bize yardımcı olacak. Ayrıca Türkiye'de bölgesel problemler sebebiyle 'problemli ülke' imajı var şu anda. O yüzden bütün katıldığımız fuarlarda olsun veya buraya gelen gazeteci ve blok yazarı veyahut info gruplarına hepsine söylemek istediğimiz bölgesel anlamda tanıtımın daha da yoğunlaşmasıdır. Çünkü bölgesel olarak problemli bir yerde olmadığımızı, daha korunaklı bir bölgede olduğumuzu, özellikle Alanya olarak iki havalimanımızın olduğunu ve bunun çok büyük avantaj olduğunu, ayrıca bu bölgenin sadece deniz, kum, güneş değil, kültür, spor ve sağlık anlamında da değişik alternatifler sunduğunu izah etmeye çalışıyoruz. Bu da çeşitlilik kazandırıyor ve pazarlamamızı da daha kolaylaştırıyor. Toplam 30'a yakın fuara katılıyoruz. Fuarlarda bütün ülkelerin söylediği şu, 'fiyat-kalite dengesi bakımından Avrupa'da rakibi olmayan bir ülke' deniliyor."
'UKRAYNA GÜVENDİĞİMİZ PAZAR'
Alman pazarındaki rezervasyonların eksilerde olduğunu belirten Cengiz Topçu şunları söyledi: "Almanya'da da iki yeni Türk menşeili acente devreye girdi. Bunların da şu anda eksi gibi görünen bu pazarı hareketlendireceğini düşünüyorum. Ukrayna 2016 yılında yaşadığı iç sıkıntılara rağmen artıyla kapattığımız bir pazarımız. Rusya ve Almanya'dan sonra en çok güvendiğimiz pazar. O yüzden kimlikle giriş çıkış yapılması büyük artı sağlayacaktır. Bunun çalışmalarının çok hızlandığını duyuyoruz. Umarım yaza yetişir." 

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Anahtar Kelimeler:
üçüncü PazarALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz TopçuRusyaAlmanya
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