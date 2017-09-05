Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
109188
ALTIN
147.380
DOLAR
3.4436
STERLİN
4.4591
EURO
4.0955
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar...
'Motosiklet yaralanmalarında ilk müdahale felci engelleyebilir'
'Motosiklet yaralanmalarında ilk müdahale felci...
Ağız da oluşan kokuya dikkat
Ağız da oluşan kokuya dikkat
banner468

Önüm arkam sağım solum Arap

Uzun bayram tatilini fırsat bilen Türk turistler, tatil bölgelerine akın ederken, İstanbul’da Arap turist bolluğu dikkat çekti. Özellikle Sultanahmet’te oteller yüzde yüz doluluklara ulaşırken, dolulukların yüzde 80’i Arap turistlerden geldi. Otelciler, dolulukların iyi, fiyatların kötü olduğunu söyledi. Bölge esnafı ise halinden memnun

Önüm arkam sağım solum Arap

Uzun bayram tatilini fırsat bilen Türk turistler, tatil bölgelerine akın ederken, İstanbul’da Arap turist bolluğu dikkat çekti. Özellikle Sultanahmet’te oteller yüzde yüz doluluklara ulaşırken, dolulukların yüzde 80’i Arap turistlerden geldi. Otelciler, dolulukların iyi, fiyatların kötü olduğunu söyledi. Bölge esnafı ise halinden memnun

05 Eylül 2017 Salı 14:53
Önüm arkam sağım solum Arap
banner404

ON günlük bayram tatili dün itibariyle sona erdi. Uzun bayram tatili kararı verilmeden önce iş ve turizm çevreleri arasında ‘iş mi tatil mi’ tartışmaları yaşanmış,
tartışmaların sonucunda ‘tatil uzasın’ diyen turizm çevreleri galip gelmişti. Uzun tatilden yararlanan vatandaşlar da kendilerini Antalya, Borum, Marmaris gibi tatil bölgelerine ve Yunan adalarına atmıştı. Özellikle tatil için İstanbul’u terk edenler sebebiyle şehirde büyük bir rahatlama yaşanmıştı. Biz de bayramın son günü Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Sultanahmet’te soluğu aldık.

YÜZDE 80’İ ARAP 
Bölgede büyük bir turist yoğunluğu yaşanıyordu. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Avrupalı turistlerin uğrak noktası olan Sultanahmet’in neredeyse her noktasında Arap turistle karşılaştık. Konuştuğumuz otelciler, esnaf ve taksiciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu söyledi. Avrupalı gelmediği için büyük bir pazar kaybettiklerini ve Arap turistle boşluğu doldurmaya başladıklarını ifade eden Galley Otelin sahibi Serbay Dereci, “Otelimizde bayram süresince hiç Türk müşteri olmadı. Hatta telefonum bile çalmadı. Normal şartlarda birçok Türk müşteri arar en azından bilgi alırdı. Bayram döneminde ise bölgedeki otellerin yüzde 80’ini Arap turistler doldurdu” dedi. Dolulukların yüzde 100’e ulaştığını dile getiren Dereci, “Elimizde bir tek Arap turist kaldığı için onları da kaçırmak istemiyoruz. Onlar da rezervasyonlara pek sadık değiller. 3-5 otele birden rezervasyon yaptırıp, beğendiklerinde kalıyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek için rezervasyonları netleştirmesek de son ana kadar bekliyoruz” diye konuştu.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ
Sultanahmet’te faaliyet gösteren bir restoranın işletmecisi de bayram süresince yaşana Arap turist yoğunluğundan memnun. İşletmeci, “Geçmişte Avrupalı turiste alışmıştık. Hala az da olsa gelen var. Ancak asıl yoğunluk Arap turistten geliyor. Bayramda da bizi yalnız bırakmadıklar. Geçen seneye göre çok daha iyi durumdayız. Geçen yıllarda Sultanahmet’te yaşanan bombalı saldırının ardından turist elini ayağını çekmişti. Çok zor günler geçirmiştik. bu yıl ise en azından Araplar hızlı bir geri dönüş yapmış oldu. Geçen kurban bayramı ile kıyasladığımızda da gayet iyi durumdayız. Eğer Avrupalı turistte de gelirse eski güzel günlerimize çok daha hızlı geri dönebiliriz” ifadelerini kullandı.
Bayramda Türkler sahillere Araplar İstanbul’a akın etti
 

Kasımdan itibaren turist çok azalacak
OTELCİLERİN çoğunun aslında Arap turistin yoğun olarak gelmesini pek istemediğini vurgulayan Sultanahmet Turizm Derneği Başkanı Yaşar Yavuz, “Çünkü Arap turist bir hayli zarar veriyor. Eylül ve ekim ayları Alman turist yoğunluğu yaşanırdı. Yaşanan olaylardan dolayı neredeyse hiç Alman turist gelmedi. Araplar da şu anda tatil döneminde olduğu için bir yoğunluk var. 15-20 gün sonra Arap turist de azalacak. Kasım ayından itibaren ise otelcileri daha zor günler bekliyor. Turist sayısı bir hayli düşecek” dedi.

Bayramda Türkler sahillere Araplar İstanbul’a akın etti

Fiyatlar çok düşük
BİR başka otelci ise oda fiyatlarından şikayetçi. Bölgedeki otellerin doluluklarının çok iyi durumda olduğunu söyleyen işletmeci, “Ancak fiyatlar çok düşük seviyelerde. Çünkü sadece elde Arap turist kaldı. Buna bilen tur operatörleri de fiyatları olabildiği kadar aşağı çekmeye çalışıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bildikleri için bunu kullanıyorlar. Otelciler de bunu kabul etmek zorunda kalıyor” dedi.

Sapanca’ya gitmek için 600 lira ödüyorlar
BÖLGEDEKİ bir durakta taksicilik yapan bir şoför de şunları söyledi: “Avrupalı turisti unutalı 2 yıl oldu. Şimdi Arap turistin peşindeyiz. Sultanahmet’te kalan turistler genelde Sapanca ve Yalova’ya gidiyor. İstanbul’dan Sapanca’ya gidip gelmek için 1200 lira ödeme yapıyorlar. Yalova’ya gidişimiz ise 1000 lirayı buluyor. Bayram döneminde de iki kez Sapanca’ya gidip geldim. Taksiciler için Avrupalı turistin yokluğunu unutturuyorlar.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
önüm arkam sağım solum arap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da uyanık işletmeci, 6 metrekarelik büfeyi dev tesis yaptı
Antalya'da uyanık işletmeci, 6 metrekarelik büfeyi dev tesis yaptı
Tatil Alanya'da yüzleri güldürdü
Tatil Alanya'da yüzleri güldürdü
Turizmciyi sevindiren haber Avrupa'dan
Turizmciyi sevindiren haber Avrupa'dan

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim