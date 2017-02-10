Müjde Ukrayna'dan geldi! Çavuşoğlu açıkladı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın açıklaması düzenliyor. Ukrayna'da gerçekleşen toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

'DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ'

Bugünkü görüşmelerimizde ikili görüşmeleri ele aldık. Zirvede hangi çalışmaları birlikte imzalayabileceğimizi konuştuk. Özellikle serbest ticaret anlaşması, çifte vergilendirme anlaşmasının yenilenmesi gibi konuları konuştuk. Amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak ve ilişkilerimizi güçlendirmek. Dost Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına teşekkürüm var. Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 25 bin Ukraynalı'yı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Karşılıklı ziyaretçi ve turist sayısını arttırmak istiyoruz. Sadece geçen sene 2 düzineden fazla üst düzey ikili temas sağlamışız ve bu önemli bir rakam. Biz istiyoruz ki halklarımız arasında da temas artsın.

'KİMLİKLE GİRİŞİN ÖNÜ AÇILACAK'

Az önce dostum Pavlo Klimkin müjdeyi verdi. Bundan sonra vatandaşlarımızın pasoparta ihtiyaç duymadan sadece kimlikle Ukrayna ve Türkiye'yi ziyaret etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Geçen hafta ekibimiz Ukrayna'daydı ve testler yaptılar. Son derece başarılı veriler aldılar. Aynı çalışma ve denemeler Türkiye'de de yapılacak ve yaz gelmeden bu hazırlıklar tamamlanacak. Bu konudaki işbirliği için değerli dostum Pavlo Klimkin'e ve ekibine teşekkür ediyorum.

'TÜRKÇE DERSLERİ VERECEĞİZ'

Bir müjdemiz daha var. Ukrayna Kiev'de Yunus Emre Kültür Merkezi'ni açıyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda Türkçe öğrenmek isteyen diplomatlar için özel kurs düzenliyoruz. Eğer ilgi duyarlarsa Ukraynalı basın mensuplarına da bu imkanı sağlamak isteriz. Günvelikten eğitime, kültüre kadar işbirliğimiz var ve arttırmak için çalışıyoruz.

'UKRAYNALI AİLELERİ ALANYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ'

Çavuşoğlu'na teşekkür eden Pavlo Klimkin, "Bugün Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi sundum. Çavuşoğlu hem insan olarak hem de bakan olarak örnek bir insan. Savaştan etkilenen iki Ukraynalı çocuğun Türkiye'de tatilini geçirmesini sağlamıştı. Çok ince bir davranış" dedi. Çavuşoğlu da Klimkin'e şunları söyledi: "Bu insanı bir görev olduğu için konusunu dahi açmak istememiştim. Ama madem konusunu açtınız bir şeyler söylemek isterim, 2 yıl süren karışıklık sürecinde bir grup aile ve çocukları Antalya'da ağırladık. Yine bu yıl Antalya ve Alanya'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız."