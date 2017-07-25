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Marko Jokela Alanya'da

Finlandiya Moottori Dergisi'nin turizm editörlerinden Marko Jokela, ALTAV ve Aurinkomatkat'ın destekleriyle Alanya'ya geldi

Marko Jokela Alanya'da

Finlandiya Moottori Dergisi'nin turizm editörlerinden Marko Jokela, ALTAV ve Aurinkomatkat'ın destekleriyle Alanya'ya geldi

25 Temmuz 2017 Salı 21:58
Marko Jokela Alanya'da
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FİNLANDİYA'NIN yüksek tirajlı turizm ve seyahat dergilerinden Moottori'nin editörlerinden Marko Jokela, Finlandiyalı tur operatörü Aurinkomatkat ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) destekleriyle Alanya'ya geldi. Alanya'nın tarihi ve turistik bölgelerinde incelemelerde bulunan Jokela, ülkesinde Alanya'daki izlenimlerini kaleme alacak. Moottori dergisinde görev yapan Jokela, Finlandiya'da 300 bine yaklaşan bir okuyucu kitlesine sahip dergide Alanya'yı anlatacak. Jokela daha önce Finlandiya'da en çok takip edilen yayınlardan olan Helsinki Sanomat’da da görev yaptı. Şu anda aylık çıkan dergi, 1925 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte. Jokela ve Alanya programıyla ilgili açıklamalarda bulunan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu "Bu sene Finlandiya'nın kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle dergi özel yayınlar yapmakta. Bu nedenle bu sene dergide olmamızın Alanya için artı bir getirisi olacağını düşünüyorum. Jokela burada olduğu sürece kendisine Alanya'nın deniz, kum, güneş üçlüsünün yanında, tarihi ve doğal zenginliklerini göstereceğimiz organizasyonlar düzenliyoruz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 22:05
Anahtar Kelimeler:
TanıtımMoottori DergisiMarko JokelaALTAVAurinkomatkat
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