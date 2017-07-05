'Macar turistler evlerine döndü'

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Macaristan’da faaliyet gösteren ve Türkiye’ye de satışları bulunan Green Travel iflas etti. İflas olayı bize Pazar günü intikal etti. Konu, Macar turistleri taşıyan bir uçak Antalya’ya gelirken Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Sayın Mehmet Şahin’e iletilmiş. Kendisi durumla ilgili beni aradı ve birlikte istişarede bulunduk. Aynı zamanda uçakla gelenlerle birlikte Türkiye’de tatillerini bu operatör aracılığıyla sürdüren toplamda 800 civarında Macar turistin olduğunu tespit ettik. Akabinde yapmış olduğum görüşmeler neticesinde TÜROFED Başkanı Osman Ayık’ın da katkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilk olarak havalimanına inecek olan turistlerin mağdur olmamaları için, havalimanında mahsur kalmadan otellerine transferlerini ve konaklamalarını sağlama konusunda önlemler aldık. Green Travel’ın Antalya’daki partneri olan Akdem Travel’ın sahibi Orhan Demirtaş da sağduyulu davranarak gerekli kolaylıkları sağladı ve transfer operasyonunu gerçekleştirdi. Bu misafirlerin konaklama yapacakları tesisler de iflasa rağmen misafirleri kabul etti.

'YETKİLİLER HIZLICA DEVREYE GİRDİ'

Avrupa’da bir seyahat acentesi veya tur operatörü iflas ettiğinde sigorta şirketleri devreye girer. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve her iki ülkenin büyükelçiliklerinin de katkılarıyla, Green Travel’ın resmi iflasını açıklamasından sonra sigorta şirketinin hızlıca karar alması sağlandı. Bu süreç içerisinde misafirlerin mağdur olmaları engellendi. Burada yapmış olduğumuz çalışmayla Pazar günü gelen 200 turist ve bu rakamla birlikte Kemer’den Alanya’ya kadar olan turizm bölgesinde konaklamakta olan Green Travel müşterisi Macar misafirlerimizin mağdur olmaması noktasında başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu yönde gösterilen çaba Türk turizminin başarısıdır. Sigorta şirketinin de devreye girmesiyle halihazırda konaklama yapan turistlerin mağdur olmaması sağlanmış ve bugün sonu itibari ile de operasyon tamamlanarak Macar turistler ülkelerine geri gönderilmişlerdir."