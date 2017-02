‘Letonya’da lideriz’

LETONYA’NIN başkenti Riga’da düzenlenen turizm fuarında Alanya tanıtımı yapıldı. Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş temsil etti. 41 ülke ve 470 katılımcının yer aldığı fuarda temaslarda bulunan Güneş, şunları kaydetti:

‘YILDA 26 BİN ZİYARETÇİ’

Letonya'nın Riga şehrinde 24’üncüsü düzenlenen Balttour Turizm Fuarı’na Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 45 metrekare alanda yer aldık. Bölge olarak Alanya’nın yanısıra Kemer de fuarda yer aldı. İki Kemer bölgesi oteli ve bir acente de tanıtım faaliyetlerini Bakanlık çatısı altında sürdürdü. Geçen yıl yaklaşık 26 bin kişi fuar alanını ziyaret etmiş. Bu yıl da yoğun katılım oldu.

‘60 BİN KİŞİDEN 35 BİN KİŞİYE GERİLEME OLDU’

Helsinki Turizm Tanıtma Müşavirimiz Sayın Arzu Emel Yıldız ile çok verimli bir fuar süreci geçirdik. Novaturas Ürün Müdürü Audrone Keinyte ile yaptığımız görüşme sonucunda bu yıl çok umutlu olduklarını gördük. 2015 yılında Letonya'dan gelen ziyaretçi sayısı 60 bin iken bu sayı 2016’da 35 bine gerilemiş. Özellikle uçak desteğini çok önemsediklerini, 2016 operasyonuna önemli katkı sağladıklarını söyledi. Bu yıl da desteğin devam etmesi kararı ve Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden dolayı 2015 rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

‘UÇAKLAR GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI’NA İNECEK’

Baltık pazarı için 55 bin kişi olarak planlama yapmışlar. Bu sayının 10 bin kişisi direkt Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan giriş yapacak. Uçuşlar nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar devam edecek. Eğer güven ortamı devam ederse ilave uçak koyabileceklerini söylediler.

‘1 TURİST BİLE DEĞERLİ’

Şu anda yapılan erken satışlar 2016 yılı satışlarının yüzde 12 önünde gidiyor. Fuarda sıcak satış yapılıyor ve talep edilen ülke sıralamasında Türkiye birinci, Yunanistan ikinci ve İspanya üçüncü sırada. Özlediğimiz sevindirici gelişmeleri bu pazarda görünce çok mutlu olduk. Her ne kadar 1 milyon 957 bin nüfuslu küçük bir ülke olsa da ülkemize kazandıracağımız her turist bizler için çok değerli. Amacımız, bir kişi bile olsa ülkemizde ve Alanya'da tatil yaptırabilmek.

‘100 KİŞİLİK ACENTE TEMSİLCİSİ GELECEK’

Novaturas yetkilisi ile Müşavirimiz Arzu Hanım bir reklam anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya göre, gazete, TV, dergi ve bilboard içerikli reklam çalışmalarının yüzde 50’si Bakanlık tarafından karşılanacak. Aynı çalışmayı Tez Tour ile de yapacaklar. Sergejs Maliskins ile bu konuyla alakalı ön görüşme yapıldı. Novaturas, nisan ayında Antalya Bölgesi için en iyi satış yapan acente yetkilileri ile 100 kişilik bir famtrip planlamış. Alanya'nın da içinde olması için hem Novaturas Ürün Müdürü Audrone Keinyte ile hem de Alanya Bölgesi Kontrat Müdürü Ufuktan Gürbüz ile görüşmelerimiz oldu. Alanya da mutlaka bu programa dahil edilecek.

‘HERŞEY DAHİL EN İYİ TÜRKİYE’DE UYGULANIYOR’

Tez Tour Operasyon Müdürü Julijs Batkilins ile yaptığımız görüşme sonucunda Novaturas ile paralel olarak yüzde 13 rezervasyonlarda bir artış olduğunu ve olumsuz bir haber ümit etmediklerini söyledi. Satışların bu şekilde hızlı gitmesi durumunda daha önce ulaşılan sayıları geçmenin hayal olmayacağını dile getirdi. Geçen yıl diğer ülkeleri tercih eden kesimin tekrar Türkiye'ye döneceğini, otellerimizin çok güzel olduğunu ve ‘Herşey Dahil’ sistemini en iyi uygulayan ülke olduğumuzu söyledi.

‘ALANYA TURİZMCİLERİ DAVETLİ’

Gazipaşa-Alanya Havalimanı hakkında düşüncelerini sorduğumda “Kapasitesi ile alakalı kaygılarımız var. Rusya’dan uçuşlar da başlayacak. Altyapı olarak yeterli olabileceğini düşünmüyoruz. Özellikle bu sene bekleyip görmek istiyoruz” dedi. Apron sayısının 6’ya yükseltildiğini ve terminal kapasitesinin büyüdüğünü ilettim. Nisan ayında görüşmeler için Alanya’ya gelmeyi planladıklarını, mutlaka bizimle irtibata geçeceklerini söyledi. Antalya’ya nisan-ekim ayları arasında haftada 5 uçak planlamışlar. Özellikle iki yeni uçakla 28 Nisan’da açılış töreniyle iniş yapacaklar. Açılış için Alanya turizmcilerini de orada görmek istediklerini belirtti.

‘LETONLAR TERÖRÜ SORMADI’

Letonya pazarının en önemli büyük tur operatörleri Novaturas ve Tez Tour. Her iki operatör de fuar süresince sıcak satış yaptılar ve özellikle cumartesi günü yapılan rezervasyonlarda büyük artış olduğu bilgisini aldık. Umarım satışlar bu heyecan ile devam eder. Diğer sevindirici durum ise güvenlik ve terör olayları ile ilgili standımızı ziyaret eden Letonlardan bir tek soru bile almadık.

‘BASIN MENSUPLARI ALANYA’DA OLACAK’

Letonya'nın en büyük ikinci gazete ve internet haber sayfası olan Neatkariga an Independent Daily Newspaper Turizm Editörü Liga Ruseniece (Editor of Entertainment and Tourism Division) ile tanıştım. Kendisini Alanya’ya davet ettim. Kameramanı ile birlikte nisan-mayıs aylarında Alanya’da ağırlayacağız. Sayın Müşavirimiz Emel Hanım aracılığıyla Bakanlık, ulaşım masraflarını karşılayacak. Her zaman olduğu gibi yine Helsinki Müşavirliğimizin önemli desteğini aldık. Kendisine Alanya adına yürekten teşekkür ederiz.

‘DARISI DİĞER PAZARLARA’

Baltık ülkeleri genelinden 2015 yılında 235 bin, 2016 yılında 180 bin yolcu ülkemizi tercih etmiş. Özellikle Letonya ve Estonya’da Rus nüfus çok fazla ve 2016’da yaşanan düşüşün Rusya ile aramızda yaşanan uçak krizinden kaynaklandığı bilgisini edindim. Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden dolayı bu pazarlarda 2015 yılı rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyorum. Fuar süresince olumlu havadan dolayı çok mutlu ve hararetli bir süreç yaşadık. Umarım bu hava diğer pazarlarda da hakim olur.

‘THY YETKİLİLERİ AKIL TUTULMASI YAŞIYOR’

Türk Hava Yolları (THY) ayrı bir stant ile katıldı. Tanıtım görsellerinde Letonları Hint Okyanusu’nu keşfetmeye davet etti. Ne bir Türk Bayrağı ne de herhangi bir destinasyonumuzun görseli kullanılmamıştı. Fuarın son günü stant ziyaretinde bulunan Büyükelçimiz Sayın Hayri Hayret Yalav'a haklı isyanımızı ilettim. Bu konuyu kendisinin de yadırgadığını, Ankara'ya yazılı bildireceğini söyledi. Ayrıca THY Letonya Müdürü ile de konu ile alakalı bir görüşme yaptım. Genel Merkez’in kararı olduğunu ve kendisinin uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi. THY yetkilileri akıl tutulması yaşıyor olmalılar ki en çok desteğe ihtiyacımız olduğu dönemde ülkemin parası ile katıldıkları turizm fuarında insanları Hint Okyanusu’nu keşfetmeye çağırıyorlar. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Huzurun ve güvenin hakim olduğu güzel günler diliyorum.”