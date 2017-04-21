Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Flaş Haber
İkinci büyük deprem
Kapat

Komşu 'Turizm'i kutladı

Sahilde gerçekleştirilen ve protokolün de katıldığı kutlamada oteller tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler katılımcılara ücretsiz olarak sunuldu

Komşu 'Turizm'i kutladı

Sahilde gerçekleştirilen ve protokolün de katıldığı kutlamada oteller tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler katılımcılara ücretsiz olarak sunuldu

21 Nisan 2017 Cuma 22:49
Komşu 'Turizm'i kutladı
banner404

GAZİPAŞA'DA 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında oteller ücretsiz yiyecek içecek standı kurdu. Avukat Kemal Akça Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin Selinus Sahili'nde düzenlediği 'Turizm Haftası' etkinlikleri bu yıl Selinus Sahili'nde gerçekleştirildi. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Garnizon Komutanı Binbaşı Kürşat Çilek, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kutlamada oteller ücretsiz yiyecek ve içecek standı açtı. Kutlamada, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, çeşitli yarışmalar da düzenlendi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YiyecekTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Büyükelçi'den 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
İngiliz Büyükelçi'den 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
Kazakistan pazarına Rus darbesi
Kazakistan pazarına Rus darbesi
ANFAŞ'tan Antalya’ya 4 fuar daha
ANFAŞ'tan Antalya’ya 4 fuar daha

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals