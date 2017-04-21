Komşu 'Turizm'i kutladı

GAZİPAŞA'DA 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında oteller ücretsiz yiyecek içecek standı kurdu. Avukat Kemal Akça Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin Selinus Sahili'nde düzenlediği 'Turizm Haftası' etkinlikleri bu yıl Selinus Sahili'nde gerçekleştirildi. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Garnizon Komutanı Binbaşı Kürşat Çilek, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kutlamada oteller ücretsiz yiyecek ve içecek standı açtı. Kutlamada, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, çeşitli yarışmalar da düzenlendi.