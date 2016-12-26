'Kleopatra' Ruslara açılıyor

ALANYA Kleopatra Otelciler Birliği, kötü geçen 2016 sezonunun ardından 2017'ye yeni kararlarla girmeye hazırlanıyor. Kasım 2015'te Rusya ile yaşanan krizin ardından ülke genelinde patlayan bombalar, 2016'yı kabul haline getirmişti. 2017'ye girerken Rusya ile ilişkilerin kuvvetlenmesi, sağlanan stratejik işbirliği turizme de ivme kazandıracak. Kleopatra Otelciler Birliği de bu gelişmelerin ardından yeni bir karar alarak bölgeyi Ruslara açacak. Bugüne kadar Alman ve İskandinav turistlerin yoğun ilgi göstermesi ve ağırlıklı olarak Rusları istememeleri gerekçesiyle bölgeye Rus turist almaktan geri durduklarını belirten Başkan Servet Şakiroğlu, "Bundan sonra bölgemizde tek pazara bağlı kalmak istemiyoruz" dedi.
'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'
Şakiroğlu, şöyle konuştu: "Avrupa'da ciddi bir imaj sorunu yaşamaya başladık. 2016 yılında da tıkanan bir sezon geçirdik. Hemen hemen bütün sezonu yüzde 30-40 doluluk oranlarıyla geçirdik ve bölge olarak yeni bir arayışa geçtik. Aynı pazarlarda kalmak yerine yeni pazarlara açılmak, yeni müşteriler de ağırlamak adına bölge olarak bir araya gelerek Kleopatra bölgesindeki tesislerimizi Rus turistlere açma kararı aldık. Rusya'nın Türkiye'nin imajını yükselteceğini ve yeni bir boyut katacağını düşünüyoruz. Bazı otellerimiz şimdiden Rus acentelerle anlaşma da yaptı. 2017 sezonunda Kleopatra Ruslarla dolacak. Zaten bilindiği gibi Ruslar bu bölgeyi çok seviyordu, onlarca kilometre uzaktaki tesislerinden buraya geliyorlardı. Şimdi tesislerimiz hepsinin hizmetine açık olacak. Avrupa'ya bağlı kalmayacağız bundan sonra. Çünkü bunun zorluğunu ve aksi bir durumda neler yaşanabileceğini çok iyi gördük. Turizm evrensel bir olay. Daha önce İskandinav ve Alman ağırlıklı misafirlerimiz oluyordu. Bundan sonra herkese kapımız açık."
Kleopatra Otelciler Birliği, yeni aldığı bir kararla bölgeyi Ruslara açmayı planlıyor. Birlik Başkanı Servet Şakiroğlu, "Bugüne kadar Almanlar istemiyor diye Rusları almadık. Bundan sonra Ruslar da gelecek" dedi
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