Kazakistan pazarına Rus darbesi

KAZAKİSTAN Uluslararası KITF Turizm Fuarı’nda Alanya tanıtımı yapıldı. Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kasımoğlu Kerim Yılmaz temsil etti. Fuarda temaslarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: "Rusya Turizm Fuarı’ndan sonra Avrasya coğrafyasında düzenlenen en büyük fuar için Kazakistan’ın 2 milyon nüfuslu Almatı şehrine geldik. 20 milyona yakın nüfusu olan Kazakistan’da düzenlenen fuara bu sene yaklaşık 330 şirket ve 32 ülkenin katılımı oldu. Almatı Atakent Fuar ve Sergi Merkezi’nde yapılan tanıtım çalışmaları üç gün sürdü.

'KAZAKLARIN GELİR DÜZEYİ YÜKSEK'

Fuarda ön plana çıkan ülkeler, Türkiye, Endonezya, Rusya, Güney Kore, İspanya, Bulgaristan, Çin, Gürcistan ve Yunanistan oldu. Kazaklar kültürel bağlar nedeniyle Türklere oldukça yakınlar. Türkiye’ye gelen Kazak turistlerin ağırlıklı olarak yüksek gelire sahip olması ve global ölçekte yaşanan ekonomik krizden çok etkilenmemesi de ülke turizmimiz açısından pazarın önemini arttırıyor.

'KONAKLAMA SÜRELERİ 7-14 GÜN'

Kazakistan turizm organizasyonları, Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Turizm Endüstrisi Departmanı, Kazakistan Turizm Birliği ve Kazakistan Oteller ve Restoranlar Birliği tarafından destekleniyor. Kazak vatandaşların turistik anlamda tercih ettikleri ülkeler listesinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tayland ve Almanya başı çekiyor. Kazakların ortalama konaklama süresi 7-14 gün arasında. Tercih ettikleri konaklama türü ise 4-5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri. Diğer pazarlardan farklı olarak lüks alışverişe ve dışarıda yeme-içme ve eğlenmeye düşkünler. Çocuklu kalabalık aile şeklinde tatille çıkıyorlar.

'FAVORİ DESTİNASYONLARI ANTALYA'

Mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını tatil için tercih ediyorlar. Türkiye seçimlerindeki en önemli sebep ise deniz, kum ve güneş. Kazak turistlerin ilk tercih ettikleri destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, Marmaris ve İzmir. Bu pazar kaynağında lükse düşkün ve paralı turistlerin olması nedeniyle hizmet ve serviste kalitemizi yüksek tuttuğumuz sürece kazanan turizm sektörü ve döviz girdisi bakımından ülkemiz olacaktır. Kazaklar kişi başı harcama oranında Ruslardan daha bonkörler.

'ALANYA HALKINA SELAM GÖNDERDİLER'

Bakanlık Tanıtma Müşavirimiz Nuri Şimşekler ve Kazakistan Almatı Konsolosumuz Rıza Kağan Yılmaz’ın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve tüm Alanya halkına selamları var. Ayrıca Kazakistan Başkonsolosumuz Rıza Kağan Yanık'a çalışmalarımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ettik.

'OLUMSUZ İDDİALAR REZERVASYONLARI ETKİLEDİ'

Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu, Tantur Yetkilisi Ahmet Kaya başta olmak üzere bölgemizi satan diğer operatör temsilcilerinden aldığım bilgilere göre rezervasyonlar geçen senenin üzerinde. Fakat son günlerde charter uçuşlarının Rusya tarafından iptal edileceğiyle ilgili iddiaların basında yer almasıyla Türkiye satışlarının yüzde 70 azaldığı söylendi. Catt Tour ve Kalanit Tours gibi 50 binin üzerinde yolcu sayısına ulaşan firmaların yetkililerinden aldığım bilgilere göre Alanya’ya talep yüksek."