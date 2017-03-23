İşte Rusya'dan gelecek turist sayısı

RUSYA'DAN hali hazırda yapılan Türkiye rezervasyonlarının derinliği, sezona ilişkin beklentileri de yukarı çekiyor. Ria Novosti'nin aktardığı habere göre, Intourist Türkiye için oldukça iyimser bir beklentiye sahip. Düzenlediği basın toplantısında turist sezonuna ilişkin tahminlerini paylaşan Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev "Eğer önemli bir durum olmzsa, yurtdışı tur satışlarında, Türkiye’nin pazara dönmesi nedeniyle geçen yıla göre belirgin bir artış olacak. 2-3 ay önce Türkiye’ye Rusya’dan bu yıl 3 milyon turistin gideceğini tahmin ediyorduk. Bugün gözlediğimiz agresif satış temposu göz önünde bulundurulduğunda, bu tahmini 3,5 milyona çıkarabilirim" dedi.

'REZERVASYONLAR NORMALİN ÇOK ÜSTÜNDE'

Yurt dışı tatili için yapılan erken rezervasyonların normalin çok üzerinde olduğunu belirten turizmci, "Yurt dışına turist ilgisi eşsiz bir eğilim ve büyüme gösteriyor. Bu biraz da ürkütücü. Erken rezervasyonlarda ve satışlarda pazarda daha önce olmayan bir durumu görüyoruz" dedi.

'PAKET TUR FİYATLARI DÜŞTÜ'

Geçen yıla kıyasla paket tur fiyatlarının ruble bazında yüzde 10-20 oranında düştüğüne dikkat çeken Topolkarayev "Yabancı döviz açısından bu paket turlarının fiyatı daha fazla düştü. Mesela son 4 haftaya bir bakalım. Geçen yılın aynı döneminde yurtdışı turların ortalama fiyatı 660-700 dolardı, şimdi ise 590-600 dolar arasında. Bunun nedeni, Türkiye'deki otelcilerin erken rezervasyonda ciddi indirim yapmaları ki paket turlarının değerini etkiliyor. Önceki yıla kıyasla ruble açısından fiyat farkı yüzde 25-30 bile olabilir" dedi. Bu yıl Türkiye turlarının yapılan erken rezervasyonların yüzde 60-70’ini oluşturduğunu dile getiren Topolkarayev, aynı zamanda Soçi ve Kırım otel sahiplerinin fiyatlarını arttırması sebebiyle Rus paket turlarının önceki yıla göre yüzde 15 oranında pahalandığını belirtti.