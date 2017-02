İşte Alanya turizminin son durumu

ALANYA'YA yeni atanan Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı ve aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Skal Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ve acente temsilcileri Kleopatra Plajı’nda bulunan Filika Restoran’da kahvaltıda bir araya geldiler. Buluşmada, turizmin içinde bulunduğu durum, turizm güvenliği ve yurt dışındaki Türkiye algısı, turist aldığımız ülkelerdeki son rezervasyon rakamları ve Alanya’da yapımı devam eden teleferik projesi konuşuldu.

KİM NE DEDİ?

Kaymakam Mustafa Harputlu: Alanya turizminin içinde bulunduğu tabloyu gerçek sahiplerinden öğrenmek güzel. Sizlerle yaptığımız görüşmelerde ve konuşmalarımızda güvenlik konusunun ön plana çıktığını gördüm. Alanya’daki tecrübeli turizmcilerimizle ve çalışanlarımızla herşeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Alanya’mızın diğer bölgelere göre çok fazla artısı var. Alanya’yı gelip görenler, buradaki sıcaklığı hissedenler her şeye rağmen yeniden gelmek istiyorlar.

'RUSLAR ÜLKEMİZDEKİ KALİTEYİ ARIYOR'

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: Güvenlik sadece bizim sorunumuz değil, global bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Alanya medeniyetlerin bir arada huzurla yaşadığı bir şehir. Bu özelliğiyle gurur duyuyoruz. İskandinav ülkelerinden senelerce yüzde 3-4-5’lerle zorlanarak kazanılan artışlar 2016 içerisinde neredeyse yüzde 50-60 düşüşe döndü. Bu durumu toparlamak biraz zaman alacak. 2016 yılında politik nedenlerle ülkemize gelemeyen ve başka ülkelere seyahat etmek zorunda kalan Ruslar, hizmet kalitesini, Türk misafirperverliğini ve sıcaklığını hiçbir ülkede göremediklerini söylüyorlar.

'HAVALİMANI BÜYÜYECEK'

Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) ülkemizde uçuş hareketliliği anlamında ilk 10’a girmeye başladı. Tur operatörleri, acente temsilcileri ve misafirler bu havalimanımızın maddi ve zaman kazanımı anlamında önemini anlamaya başladı. TAV yetkililerimizle yaptığımız görüşmede talebe göre apron ve otopark genişletme çalışmalarını zaman içinde yapacaklarını söylediler. Öte yandan teleferik çalışmalarımız devam ediyor. 1 Mayıs tarihinde teleferik faal hale gelmiş olacak. Tur otobüsleri Kaleiçi’ne girmeyecek. Turistler iç kalede golf arabalarıyla dolaşacak.

'ANTALYA 8 MİLYONA ULAŞABİLİR'

ALTİD Başkanı Burhan Sili: 2-3 yıl içinde yavaş yavaş eski günlerimize döneceğimize inanıyorum. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Ülkemize gelecek olan misafir sayılarının da geçen yılın üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Geçen yıl 6 milyon 400 bin Antalya özelinde misafir ağırladık. Her şey yolunda giderse bu yıl 8 milyona ulaşabiliriz. Önemli olan uçakların iptal olmaması.

'EL ELE DAHA İYİ SONUÇLAR ALIRIZ'

Skal Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı: Yerinde tanıtımı önemsiyorum. Alanya’da yaşayan yerli halkla bağı olan yabancılar her şeye rağmen buraya gelmeye devam ediyorlar. Alanya’mıza gelen yabancı misafirlerimizi memnun ettiğimiz sürece en önemli tanıtım çalışmasını yapmış olacağız. Özellikle kolluk kuvvetlerimizin turizmcilerimizle ve halkımızla el ele vermesiyle daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

'2015 RAKAMLARINA ULAŞMAK ZOR'

Levent Danışman (Der Touristik): Alman, İskandinav ve Orta Avrupa pazarlaına hitap ediyoruz. Almanya pazarında son iki haftadır toparlanma var. Orta Avrupa güzel başladı. Alanya ve Alanya esnafı için çok önemli olan İskandinav pazarı ise ciddi şekilde ekside başlayacak. Genel anlamda 2017 kötü geçen 2016’ya göre iyi olacak fakat 2015 rakamlarına ulaşmak kolay olmaz.

'SAHİL BÜFELERİ ALTİD’TE KALMALI'

Cengiz Topçu (Exotic Tourism): Sahillerimizin güvenliği ve denetimi çok önemli. Son dönemde çıkan bazı söylentiler var. Sahillerde bulunan büfelerin denetiminin her zaman kurumsal işleyişe sahip olan ALTİD’te kalmasını talep ediyoruz.

'KOLTUK KAPASİTESİNİ ARTTIRDIK'

Hüseyin Darı (Peninsula Tourism) : Bulgaristan’dan Batı Avrupa’ya kadar birçok pazara hitap ediyoruz. Geçen yıl tüm pazarlar düşüşteyken artıda olan Ukrayna’dan yine benzer beklentiler içindeyiz. Hollanda ve Almanya rezervasyonları sakin seyrediyor. 2016’ya göre Slovakya ve Romanya’da artış gözlemliyoruz. Bu iki pazarda geçen yıl büyük ölçüde kan kaybetmiştik. Bu sene en kötü pazarlarımız arasında Sırbistan ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

'ALANYA DİZİSİ REZERVASYONLARI ETKİLER'

Terhi Alanya (Detur): İskandinavya pazarından ilk uçağımız bugün (dün) geliyor. Bölgemiz için güzel bir haber bu fakat İskandinavya pazarından bu yıl büyük beklentilerimiz yok. Çok zor bir pazar. Sonbaharda Alanya’da çektiğimiz dizi film Finlandiya Fox TV’de yayınlanacak. Bu dizinin talepleri olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.

'SON 10 YILIN EN KÖTÜSÜ'

Tamer Koç (Tivrona): Ana pazarımız Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 80’lere varan düşüş vardı. Önümüzdeki yıl az da olsa bir hareketlilik olacaktır. TV’lerde gösterilen ülkemizle ilgili olumsuz haberler büyük yankı buluyor ve rezervasyonları olumsuz yönde etkiliyor. Normal şartlarda şubat ve mart aylarında 90 dolayında spor grubu getiriyorduk fakat son gelişmelerle bu grupların tamamına yakınını 2016’da kaybettik. Son 10 yıl içinde özellikle Norveç pazarında en kötü yılımızı geçirdik.

'İSTİHDAM OLUŞMAZSA GÜVENLİK SORUNU BAŞLAR'

Şükrü Bingöl (Kilit Global): Geçen yıla nazaran yüzde 50’lik bir kaybımız var. Alman pazarı çok iyi gitmiyor. Rus pazarının açılmasıyla Alanya’nın biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum. Özellikle Alanya’nın doğu bölgesinde bulunan otellerin bir kısmının bu yıl da açılmayacağını düşünüyorum. Yeterli istihdamın oluşamaması da güvenlik kaygılarını meydana getiriyor ve bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum.

'İSKANDİNAV PAZARI SIKINTILI'

Adnan Erdemir (Tan Tur-TUI): Son 10 gündür geçen yılın rakamlarını yakaladık. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı olmadığı sürece rezervasyonların artarak devam edeceğini umuyorum. Hollanda, Polonya ve Belçika pazarlarında da çok ciddi artışlar olmasa bile hareketlilik var. Alanya’yı en çok besleyen pazarlardan biri olan İskandinav pazarında sıkıntı var. Güvenlikle ilgili sorunlar ortadan kalktığı sürece satışlar her zaman yukarıya doğru ilerleyecektir. Rus pazarındaki beklenti 2015 rakamlarının üzerinde.

'REHBER DAHİ ALAMIYORUZ'

Efe Ünal (Kilit Global Rus-Balkan-Baltık): Sırbistan’dan misafir değil rehber dahi alamıyoruz. Rus pazarındaki beklenti çok büyük fakat satışlardaki yoğunluk aynı yönde değil. Bunun iki sebebinden birisi güvenlik, diğer ise Rusya’daki ruble-dolar paritesinde dengenin sağlanamaması.

'DEĞİŞİM ALANYA’DAN BAŞLAMALI'

Hüseyin Onat Cihanoğlu (Anex Tour): Anex Tour Almanya olarak ülkemiz için umarım başarılı oluruz. Türk turizminde Alanya’nın yeri çok önemli. Deniz, güneş ve kum üçlüsü vazgeçilmezimizdi. Artık işin içerisine güvenlik de girdi. Güvenlik sorunu yaşamadığımız süreçler içinde rezervasyonların arttığını hep birlikte görüyoruz. Değişimin Alanya’dan ve bu sezondan başlamasını ümit ediyorum.