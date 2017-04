İşte Alanya'daki otellerin günlük karı

RUSYA ile uçak krizi, ardından terör olayları ve darbe girişimi ile 2016'da büyük bir yara alan turizm sektörü, fiyatlarda uygulamak zorunda kaldığı indirim politikasını 2017'de de sürdürüyor. Öyle ki, gidiş-dönüş uçak bileti, tüm transferler ve sağlık sigortası da dahil olmak üzere 2 kişi 7 gece konaklamalı 5 yıldızlı tesislerin fiyatları 587 dolardan (Yaklaşık 2 bin 130 TL) başlıyor. Özellikle sezon öncesi hareket yaratabilmek, Alanya'yı tekrar yoğun tercihler arasına sokabilmek adına bu politikayı izlemek zorunda kaldıklarını belirten Alanyalı turizmciler "Her ne kadar erken rezervasyon indirimleriyle bu fiyatlara inmek zorunda kalsak da, haziran itibariyle bu fiyatları bulmak imkansız olacak" dediler.

'ALANYA HER YER KADAR UCUZ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, konuyla ilgili olarak "Her destinasyonda aksiyon var. Müşteriyi hareketlendirmek adına bunları yapmak zorunda kalıyoruz. Erken rezervasyonlarla pazarları toplamaya çalışıyoruz. Alanya'nın her tesisinde olmasa da belli bölgelerde en az Kaş, Kemer, Belek'teki tesislerde olduğu kadar indirim var. Yani bu aksiyonlar Alanya'ya özel değil. Türkiye'nin, Antalya'nın her yerinde yapılıyor. Alanya her yer kadar ucuz bir destinasyon. Hiç bir yerden eksiği yok. Şu dönemde, özellikle son 2 seneyi ele aldığımızda çok daha fazla rakamlarda satmamız gerekirken şartlar böyle olmaya zorladı. Bu rakamlar, uçakların buraya gelmesi ve aksiyonların sürmesi adına veriliyor" diye konuştu.

'DÜŞÜK GELİRLİ PAZARLARA KALDIK'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise "Geçen sene talebin düşük olması ve güvenlik problemlerinden dolayı otellerin şu anki doluluk oranları geçen seneden farklı değil. Kleopatra bölgesi otelleri geçen sezonu yüzde 21 ile açtı, yüzde 38-40 ile kapattı. Yaptığımız araştırmalarda bu senenin geçen seneden pek farklı olamadığını, hatta geçen seneden yarım puan düşük olduğunu gördük. Bu da gösteriyor ki talep yetersiz. Talep yetersiz olunca oteller ister istemez fiyat kırıyor. Oteller boş olunca büyük oranda işçilik giderleri işletmecinin üzerine biniyor. Günü kurtarma çabasındalar. Avrupa pazarının gevşek olduğunu kabul ediyoruz. Ağırlığımızı bu sene Rusya ve Ukrayna pazarlarına yönlendirmeyi planlıyoruz. Bu pazarlar bildiğiniz gibi gelir düzeyi düşük pazarlar. Otellerin bunlara uygun fiyatlarla çıkmaları gerekiyor bu da ister istemez fiyatların düşmesine sebep oluyor. Alanya destinasyon olarak ucuz bir destinasyon denilebilir ama Belek için de aynı şey söylenebilir. Onlar da geçen seneki fiyatlarına oranla bu yıl yüzde 50 fiyat kırdılar" dedi.

2 KİŞİ 1 HAFTA HD TATİL FİYATLARI

OTEL ADI YILDIZ FİYAT (Dolar)

First Class Hotel 5 587

Titan Select Otel 5 599

Michell Hotel 5 650

Raymar Hotel (Manavgat) 5 690

Grand Kaptan Hotel 5 779

Annabella Diamond Hotel 5 794

Otium Eco Club 5 822

Alkoçlar Exclusive Kemer 5 850

Mukarnas SPA Resort 5 860

Club Marco Polo 5 950

Green Max Horel 5 980

Alva Donna World Palace 5 1050

Papillon Belvil Hotel 5 1150

Rubi Platinium 5 1250

Sherwood Club Kemer 5 1250