İsrailli turist hayali suya düştü

BU gelişme, Alanya'da denizden İsrailli turist bekleyen esnafın hayallerini suya düşürdü. İki ülke arasında yıllarca süren gerginliğin ardından geçtiğimiz mart ayında düzelen ilişkiler, 8 yıldır İsrailli turist taşıyan kruvaziyerleri bekleyen Alanya'ya umut olmuştu.
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