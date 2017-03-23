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İranlılar Alanya'da

Türkiye-Avrupa sürtüşmesinden en çok etkilenecek turizm bölgelerinin başında gelen Alanya'da, İranlı sevinci yaşanıyor

İranlılar Alanya'da

Türkiye-Avrupa sürtüşmesinden en çok etkilenecek turizm bölgelerinin başında gelen Alanya'da, İranlı sevinci yaşanıyor

23 Mart 2017 Perşembe 22:59
İranlılar Alanya'da
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Yasin ARAZ

ORTADOĞU pazarından beklenen talebin ilk verilerini almaya başlayan Alanyaturizmciler, şehir içerisinde İran'daki Nevruz Bayramı tatili nedeniyle artan İranlı turistleri gördükçe sezona umutla bakabildiklerini söylediler. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Her kesimden turiste ihtiyacımız var" diye konuştu.
'SAYININ ARTMASI GEREKİYOR'
Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Avrupa ile yaşanan sürtüşmeler ne yazık ki sektörü olumsuz etkiliyor. Bu süreçte Rusya ile aranın düzelmesi ve oradan gelen talebin artması sevindirici oldu. İlaveten şimdi İranlı turistleri de görmeye başladık. İranlılar zengin ve alışverişi seven kesimden oluşuyor. Bu bizler için bir avantaj, buradan gelen turist sayısını arttırmanın yollarını aramalıyız. Bu noktada da en önemli etken Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) İran'dan direkt seferlerin olması. Bu durum gerçekleşirse aldığımız turist sayısında ciddi bir artış olur."
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye-AvrupaTurizmAlanya
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