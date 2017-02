İran'dan kötü haberler

Yasin ARAZ

İRAN’IN başkenti Tahran’da düzenlenen turizm fuarında Alanya tanıtımı yapıldı. Alanya’yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkilisi Süha Özçakıl temsil etti. Bu ülkeden 2015’de 1 milyon 700 bin, 2016’da 1 milyon 665 bin İranlı ülkemize giriş yaptı. Türkiye’nin önemli pazarlarından biri olan İran’da düzenlenen Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’nda yaptığı görüşmeler ışığında izlenimlerini aktaran Özçakıl, şunları kaydetti:

‘İRAN BÜYÜKELÇİSİ ZİYARET ETTİ’

Son yıllarda devamlılık gösteren katılımcılar her geçen yıl fuarın daha da geliştiğini ve katılımın arttığını söylediler. İran Büyükelçisi’nin standımızı ziyareti vardı. Alanya’nın tanınırlığı düşük. Bu anlamda fuarda yer almamız daha çok önem kazanıyor. Fuar süresince uçak şirketleri temsilcileri ve tur operatörleriyle temaslarımız oldu.

‘NEVRUZ’A İLGİ AZALDI’

En büyük firmalardan biri olan Old Tuşba Tour’un Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yılmaz, gelecek sezon için çok umutlu konuşmadı. Özellikle terörden dolayı İran halkının çok tedirgin olduğunu ve Türkiye’ye eskisi kadar sıcak bakmadıklarını, böylece yeni alternatif destinasyonlar açtıklarını söyledi. İran Hükümeti’nin de uçuş izinleri konusunda çok fazla zorluk çıkardığını ve gelecek sene için uçuş taleplerinin hala cevaplanmadığını, kendileri için çok önemli olan Nevruz Bayramı’nda geçen sene rezervasyonlarının yarısını beklediklerini söyledi.

‘SHAHRAM NAZERİ ALANYA STANDINDA’

Sunexpress Satış Müdürü Murat Hatipoğlu, İran’a direkt Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları için sefer koyamadıklarını söyledi. Bunun nedenlerinin ise kredi kartı ödeme imkanı olmaması ve İran hükümetinin uçuş izni vermekte zorluk çıkarması olduğunu belirterek, şu an için full charter talebinin de bulunmadığını söyledi. Ayrıca stant ziyaretçilerimiz arasında İran’ın ünlü halk sanatçısı Shahram Nazeri de vardı. Bu ziyaret, standımıza olan ilginin artmasına sebep oldu."