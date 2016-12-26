'İntihar' kararı AİHM'den dönmüştü!

İzmir'de 2005'te hayatını kaybeden ve intihar ettiği iddiasıyla soruşturmanın kapatılmasının ardından AİHM kararıyla yeniden soruşturulmaya başlayan hemşire Gülperi Ovalıoğlu davasında, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eş hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tanık ifadesi damgasını vurdu. Birlikte nöbet tuttuklarında Gülperi Ovalıoğlu'nun, eşinin annesine düşkünlüğü nedeniyle sorun yaşadığını anlattığını kaydeden tanık, "Gülperi ölmeden 4-5 gün önce izne ayrılmıştı. Tatil planları yapıyordu ve mutluydu. Bana göre psikolojik durumu normaldi" dedi

İZMİR 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan hemşirenin eşi O.O. hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya tanık olarak çağrılan S.G, hayatını kaybeden Gülperi Ovalıoğlu'yla aynı iş yerinde çalıştıklarını, eşiyle yaşadığı tartışmalardan bilgi sahibi olmadığını belirtti.



'TATİL PLANLARI YAPIYORDU'



Birlikte nöbet tuttuklarında Gülperi Ovalıoğlu'nun, eşinin annesine düşkünlüğü nedeniyle sorun yaşadığını anlattığını kaydeden S.G, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına verdiği ifadesini tekrarladığını ifade ederek, "Gülperi ölmeden 4-5 gün önce izne ayrılmıştı. Tatil planları yapıyordu ve mutluydu. Bana göre psikolojik durumu normaldi" dedi.



Mahkemeye tanık olarak çağrılan diğer kişiler ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, çağrıda bulunulan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



SORUŞTURMA AİHM'DEN DÖNMÜŞTÜ



Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan hemşirenin eşi O.O. hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya tanık olarak çağrılan S.G, hayatını kaybeden Gülperi Ovalıoğlu'yla aynı iş yerinde çalıştıklarını, eşiyle yaşadığı tartışmalardan bilgi sahibi olmadığını belirtti.Birlikte nöbet tuttuklarında Gülperi Ovalıoğlu'nun, eşinin annesine düşkünlüğü nedeniyle sorun yaşadığını anlattığını kaydeden S.G, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına verdiği ifadesini tekrarladığını ifade ederek, "Gülperi ölmeden 4-5 gün önce izne ayrılmıştı. Tatil planları yapıyordu ve mutluydu. Bana göre psikolojik durumu normaldi" dedi.Mahkemeye tanık olarak çağrılan diğer kişiler ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, çağrıda bulunulan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölüm ünün ardından açılan soruşturma, otopsi incelemesinde hemşirenin kullandığı iddia edilen ilaca ait bulgulara rastlanılmamasına rağmen kadının "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı. Gülperi hemşire nin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu. Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.



