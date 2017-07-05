İngiliz devinden Türkiye yorumu

İNGİLİZ Financial Times Gazetesi, terör saldırıları ve Rusya’yla ilişkilerinin bozulması neticesinde 2016’da krize giren Türk turizminin 2017’de canlandığını, ancak 17 milyar Dolar'lık borç yükü bulunan sektörün halen zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Türkiye’nin bölgesel politikalarının sektörde endişeye yol açtığına dair görüşlere yer verilen yazıda, istikrarsızlık ve terör saldırılarının Türkiye'de yarattığı riskle ilgili uyarılarda bulunan bir analistin, "Güvenlik durumunun iyileşmesinin dış politikanın değiştirilmesi anlamına gelebileceği" yorumu da yer aldı. Türkiye için hayati bir döviz ve istihdam kaynağı olan turizmin, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu zorlukların yalnızca küçük bir örneğini teşkil ettiğini savunan gazete, “Türkiye en iyi performans gösteren ve yükselen piyasalardan biriydi ancak siyasi istikrarsızlık ve terör saldırıları, yatırımcıların güvenini zedeledi ve daralmaya neden oldu” değerlendirmesinde bulundu.

'FİYATLAR DÜŞTÜ TURİZM YÜKSELİŞE GEÇTİ'

Yazıda, otellerin ülke genelinde fiyatları düşürmesinin ardından turizm sektörünün yeniden yükselişe geçtiği ve şirketlerin en azından kayıplarını dengelemeye başladığı belirtildi ve resmi verilere göre, 2017 Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının, Rus turist sayısındaki önemli artış neticesinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 yükselerek 2 milyon 900 bine ulaştığı hatırlatıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık'ın, turizm sektörünün, 'önce kayıplarını telafi etmesi gerektiği ve gelir açısından istikrara kavuşmak için halen zamana ihtiyacı olduğu' yönündeki görüşlerine de yer verildi.

'SORUNLAR KASIM 201'TE BAŞLADI'

'Turizmde sorun, savaş uçaklarından biri Suriye sınırı üzerindeyken Türk ordusu tarafından Kasım 2015’te vurularak düşürülen Rusya’nın, Türkiye’ye charter tatillerini yasaklamasıyla başladı. Türkiye'ye gelen 10 ziyaretçiden birini oluşturan ve Alman turistlerden sonraki en büyük ikinci grup olan, güneşi arayan Ruslar kayboldu. Mayıs 2016 itibarıyla Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 92 oranında azalmıştı' şeklinde yorumların yer aldığı yazıda, sektörün problemlerinin 2016 yılında yaşanan terör saldırılarıyla daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini anımsattı.

'CARİ AÇIĞI TURİZM KAPATIYOR'

“Uluslararası Para Fonu'na göre, turizm krizi geçen yıl Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 1'ini tıraşladı. Ülkeyi ziyaret eden yabancı turistler kişi başına ortalama 700 Dolar harcıyor ve bu cari açığı finanse etmek için önemli bir kaynak” ifadelerine yer veren gazete, 2017’de görülen toparlanmanın, Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırması ve terör saldırılarındaki düşüşün ardından geldiğinin altını çizdi.

'MARKA GERÇEK ANLAMDA KAYBOLUR'

Yazıda BlueBay Asset Management'ın kıdemli gelişen piyasa stratejisti Tim Ash’in değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre Ash, Ortadoğu ülkelerini tahrip eden istikrarsızlıktan kaçınılması ve daha fazla terör saldırısı yaşanmasının önüne geçilmesinin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Turizmdeki bir ya da iki yıllık düşüşle yaşayabilirler ancak bu durum Tunus ya da Mısır’daki gibi sonuçlanırsa marka gerçek anlamda kaybolur. Güvenlik durumunun iyileşmesi ise dış politikanın değiştirilmesi anlamına gelebilir."