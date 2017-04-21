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İngiliz Büyükelçi'den 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarını desteklediklerini belirtti

İngiliz Büyükelçi'den 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarını desteklediklerini belirtti

21 Nisan 2017 Cuma 15:07
İngiliz Büyükelçi'den 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
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TURİZM sezonu öncesi genellikle nisan ayında Antalya ve Muğla'daki yetkililerle görüştüğünü anlatan Moore, İngiliz tatilcileri güvende tutmak istediklerini kaydetti. Turizm bölgelerindeki yetkililerle işbirliği içinde olduklarını da aktaran Moore, İngiliz vatandaşlarının huzurlu ve güvenli bir tatil istediğini ifade etti.
İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini vurgulayan Büyükelçi Moore, "Biz diyoruz ki 'Lütfen Türkiye'ye gelin.' Genellikle Türkiye'de tatiller sıkıntısız. Çok eğleneceksiniz, ama lütfen bazı konulara da dikkat edin" dedi.
Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Moore, "2016'da hem terör saldırıları, hem de korkunç bir darbe girişimi oldu. Bu nedenle bazı turistler biraz endişeli. Fakat Türk yetkililerin tüm tedbirleri aldığını ifade etmek istiyorum. Türk yetkililer üst düzeyde profesyonel. İngiliz ve Türk yetkiler olarak turistleri güvende tutmak istiyoruz" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz BüyükelçiAntalyaMuğla
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