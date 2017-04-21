İlk Rus uçağı GZP'ye indi

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı'na (GZP) Rus turistleri getiren ilk yolcu uçağı törenle karşılandı. Rus Pobeda Havayollarına ait Boeing 737/800 tipi uçak Wnukova Havaalanı’ndan Alanya GZP’ye haftada 3 sefer düzenleyecek. 188 yolcuyla Alanya GZP’ye inen uçak, 160 yolcuyla Rusya’ya dönecek. Rus yolcularla birlikte Pobeda Havayolları CEO'su Andrey Kalmykov da Alanya GZP'ye geldi.

TAV Havalimanı İşletmeleri, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) ortak düzenlediği karşılama töreni geleneksel havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle başladı. Törende, uçaklardan inecek tüm yolculara, pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil ve buket verildi, çilek ikramı yapıldı, içinde Rusça tanıtım materyalleri ve Alanya hediyeleri bulunan çantalar hediye edildi. Keman ve flüt dinletisinin de yapıldığı karşılama törenine Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yanısıra Alanya Kaymakamlığı’na vekalet eden Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve turizmciler katıldı.

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